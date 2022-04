La pasada semana dio comienzo la nueva entrega de ‘Supervivientes 2022’. Eso sí, debemos tener en cuenta que antes de su estreno ya hubo los primeros roces en el hotel. De hecho, Kiko Matamoros está en el centro de la polémica en la isla, tras haber protagonizado una gran bronca con la superviviente Desirée Rodríguez.

Este conflicto se originó a causa de que los concursantes de la Playa Royale les robaran unas gafas a los concursantes de Playa Fatal. Tanto el colaborador de ‘Sálvame’ como Anuar Beno fueron quienes se encargaron de colarse en la playa vecina y robar el valioso objeto a sus compañeros.

Tras haberse percatado del hurto, el mal rollo entre los concursantes era algo evidente, por lo que este malestar se ha trasladado a la palapa, donde entre otras, el inconformismo por la situación ha terminado por estallar en una gran discusión. Dos de sus protagonistas han sido Kiko Matamoros y Desi Rodríguez, ambos concursantes no se han contenido al iniciar una bronca en la que se han dedicado de todo, menos palabras bonitas.

En el momento en el que el colaborador procedía a explicar el por qué habían planeado este robo, provocó un brote de la concursante que interrumpió su palabra: “Lleváis jugando sucio toda la semana. ¡No me hagas hablar!”. Seguidamente, el reproche del padre de Diego Matamoros se ha centrado en que la única “sucia” en el juego es ella, unas palabras que han terminado por encender a la concursante.

Intentando auto calmarse, la ex concursante de ‘Gran Hermano’ le contestó: “No voy a entrar en tu juego, esto no es Sálvame. Vete a tomar por…”. A lo que recibiría una respuesta muy alterada por parte de Kiko: “¡Esa boca!¡Qué me olvides ya!” respondía notablemente enfadado.

Sin embargo, esta no es la única bronca que ha protagonizado Kiko Matamoros esta semana. Como representa su carácter, el colaborador no se calla absolutamente nada, algo que ha causado que ya haya protagonizado alguna bronca con Desi, Alejandro Nieto y con Rubén, primer expulsado de la edición.