Kiko Matamoros lanza un dardo envenenado a Alicia Peña: «A lo mejor lo que le ha contado Jorge es creíble»

Jorge Pérez y su mujer Alicia Peña han vuelto a aparecer en televisión después de varios meses alejados, y lo han hecho para contar su versión de los hechos sobre lo ocurrido en aquella fiesta junto a Alba Carrillo. El pasado lunes, durante el programa Sálvame, Kiko Matamoros le mandó un mensaje a la mujer del ex guardia civil, a modo de advertencia.

Alicia Peña le contó a Paz Padilla durante el programa Déjate Querer, que en ese instante no sabía como seguir con su vida, a pesar de acudir a especialistas, amigos y familiares. Aunque a pesar de todo, ella eligió creerle e intentar que todo volviera a la normalidad: «Hemos elegido el camino difícil que es el silencio. Hay un proceso judicial abierto ante tal gravedad de los hechos y vamos a ir con todo», explicaba.

Alicia asegura que su matrimonio está más fuerte que nunca 💣💥 💙 #DéjateQuerer

🔵 https://t.co/4EibYgkncW pic.twitter.com/LkKUfc9HAu — Déjate querer (@DejateQuererTV) February 19, 2023

Ella contestó que estaba totalmente convencida de que su pareja no le había sido infiel. Ante la pregunta de Paz Padilla sobre si perdonaría una infidelidad contestó: «Tendríamos que sentarnos a hablar de muchas cosas, no puedo decir un sí o un no», afirmaba. Al escuchar estas palabras Kiko Matamoros no podía creerse que estuviese diciendo eso: «No sé si se ha parado a pensar que, a lo mejor, es tan increíble que no tuvo narices a contarlo en televisión porque no se lo hubiera creído nadie», decía el colaborador.

Por otro lado, Alicia Peña comentó que al principio ella sintió un dolor muy profundo en la garganta, como si estuviese bloqueada y no supiese que hacer. Kiko Matamoros también tenía una respuesta para estas palabras: «Agradecerle a Alicia que, después de muchos siglos de elucubraciones, sabemos dónde se encuentra el alma, aquí en la tráquea», le mandaba una indirecta.