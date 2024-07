Kiko Jiménez sorprende con un golpe bajo a Alejandro Albalá: «No has superado que…»

El pasado fin de semana pudimos disfrutar de nuevas entregas de Fiesta en Telecinco. De esta manera tan concreta, los espectadores pudieron ser testigos de un tenso enfrentamiento entre Kiko Jiménez y Alejandro Albalá. La mala relación que hay entre los dos volvió a hacerse presente como consecuencia de un comentario del andaluz.

El ex marido de Isa Pantoja fue pareja, durante un tiempo, de Sofía Suescun. En el debate de Fiesta, no tardó en hacer hincapié en el buen rollo que existe entre Kiko Jiménez y Marieta tras su participación en Supervivientes 2024. Algo que, al parecer, llegó a levantar las sospechas de la actual concursante de Supervivientes All Stars.

A pesar de que ambos han explicado en innumerables ocasiones que solamente son amigos, Alejandro Albalá reconoció que esa información le llegaba de una persona bastante cercana a Sofía Suescun. Pero no todo quedó ahí, ya que los espectadores del programa de los fines de semana acabaron siendo testigos de un tenso cara a cara entre Kiko Jiménez y Alejandro Albalá.

El golpe bajo de Kiko Jiménez a Alejandro Albalá: «Sofía te dejó porque no valías como hombre» #Fiesta20J https://t.co/cs6rgNVNc6 — Fiesta (@fiestatelecinco) July 20, 2024

«A vosotros os hace falta venir aquí a contar vuestra vida, que tú y tu novia hace nada os estabais comiendo los mocos en el paro», espetó el ex marido de Isa Pantoja. El actual novio de Sofía Suescun está cada vez más convencido de que Albalá ha sido incapaz de superar su ruptura con la de Pamplona.

Y es que Kiko ha recordado a Alejandro Albalá que la joven le fue infiel con Logan Sampedro cuando ambos coincidieron en Supervivientes 2018. Acto seguido, comenzó a compartir lo que pensaba: «¿Por qué tienes tanta inquina hacia Sofía, por qué te inventas esas cosas?». Y añadió: «A ti te encantaría que nos fuese mal a mí y a Sofía porque no has superado la ruptura, no has superado que encima te fuese infiel, pero te fue infiel porque no valías nada como hombre».

Como no podía ser de otra manera, el resto de colaboradores de Fiesta no tardaron en dar un toque de atención a Kiko Jiménez por su golpe bajo hacia Alejandro Albalá. Un claro ejemplo lo encontramos en Ana Luque, ex concursante de Supervivientes 2022, que no tardó en llamar al andaluz «mala persona».

Sofía Suescun, entre las nominadas de Supervivientes All Stars esta semana

El pasado jueves 18 de julio pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes All Stars presentada por Jorge Javier Vázquez. Tras la expulsión de Bosco Blach Martínez-Bordiú, los concursantes tuvieron que nominar. En principio, los que iban a estar en la palestra eran Marta Peñate, Sofía Suescun y Logan Sampedro.

Pero todo cambió tras la decisión de este último. ¿El motivo? Él tenía en su poder el tridente dorado, por el que era considerado el «líder de líderes». Por lo tanto, tenía la opción de quitar a alguien de esa lista para sustituirlo por el de otra persona. Como era de esperar, quiso salvarse y, en su lugar, puso a Lola Mencía. Por lo tanto, las nominadas de esta semana son Sofía Suescun, Marta Peñate y, por decisión de Logan, también Lola. ¿Quién se marchará el próximo jueves?