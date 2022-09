Kiko Jiménez responde a Gloria Camila tras sus palabras en ‘Pesadilla en el paraíso’

Gloria Camila no ha dudado un solo segundo en aceptar la propuesta de participar, como concursante, en Pesadilla en el paraíso. En sus primeros días en el reality, y tras una confesión de su compañero Xavier Font, la joven terminó emocionándose al hablar de su tormentosa ruptura con Kiko Jiménez.

Entre otras cuestiones la hija de Ortega Cano aseguró que, en el pasado, tenía muchísima dependencia emocional del jienense, que está en tratamiento psicológico desde entonces y que, además, ha dejado de ver la televisión. Y todo para evitar ver qué es lo que se decía de ella. Es más, aseguró que el novio de Sofía Suescun no tiene sentimientos, ni escrúpulos ni sensibilidad.

El pasado lunes, desde el plató de Sálvame, Kiko Jiménez quiso dirigirse a su expareja: “¿Esa es Gloria Camila hablando de mí? ¡Yo que respiro gracias a ella!”, espetó, tirando de sarcasmo. Además, dio a entender que “quizá” era ella la que necesitaba participar en un reality para que se hablara sobre ella.

El colaborador le recordaba que aunque le acuse de no tener escrúpulos, la que fue desleal fue Gloria: “Ella me engañó y me fue infiel” #yoveosálvamehttps://t.co/oE1XoqVDsb — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 12, 2022

El tertuliano quiso ir más allá recordando que, aunque diga que él no tiene escrúpulos, en realidad la que fue infiel en la relación fue Gloria Camila. Kiko Jiménez, debido a las circunstancias, cree que el hecho de estar profundamente enamorado puede ser algo que moleste a algunas personas.

Y que, aunque Gloria Camila tiene derecho a hablar de su vida, no debería jugar “tan sucio” con ese tema. “Si son noticia por vender sus trapos sucios, lo que no voy a hacer es venir aquí y no hablar. No voy a hacerte el concurso vendiéndote de víctima para dar pena”, aseguró Kiko Jiménez, sin dejar de mirar a cámara. Al escuchar las declaraciones de la hija de Ortega Cano, el andaluz asegura que hay muchas cuestiones que no entiende.

Entre otras cosas, la última llamada de la joven y el tono que utilizó, ya que se mostró mucho más amable. Para demostrar que estaba en lo cierto, hizo público un extracto en directo. De esta manera, podíamos escuchar lo siguiente: “No voy a ignorar tu existencia, has sido mi pareja. Que no lo has gestionado bien, pero como me tenga que fijar en cómo me trata cada persona, estaría sola en el mundo”.