Hace tan solo unos días, saltaron todas las alarmas. Y todo porque María Patiño, desde Ni que fuéramos shhh, soltó una auténtica bomba. Todo comenzó cuando, durante la emisión de la última hora de programa del pasado jueves 26 de septiembre, la presentadora quiso lanzar un reto a los quickers: si conseguían ser 20.000 espectadores en el directo en YouTube, compartiría con todos ellos una noticia bomba aunque insistió que no le había dado tiempo a contrastarla. De esta forma, tras haber conseguido cumplir ese reto que lanzó a la audiencia, María Patiño comenzó a dar a conocer la noticia. Se la jugó y soltó una auténtica bomba: Sofía Suescun está embarazada. Algo que, como era de esperar, ha dejado completamente sin palabras a muchísimas personas en todo el país. Por ese mismo motivo, el pasado fin de semana, los compañeros de Fiesta no tardaron en preguntar a Kiko Jiménez si eso era cierto.

Tras haber permanecido en silencio durante todos estos días, el ex concursante de Supervivientes 2024 ha decidido hablar, y hacerlo en exclusiva para el programa Fiesta presentado por Emma García. Tirando de ese humor que tantísimo le caracteriza, el tertuliano comenzó diciendo lo siguiente: «¿Me veis cara de padre? ¿Se me ha puesto cara de padre de repente?». Lejos de que todo quede ahí, el andaluz quiso aprovechar la ocasión para ir mucho más allá: «Tengo que decir que es falso», aclaró. Por si fuera poco, Kiko Jiménez añadió algo más: «No sé de dónde ha salido la noticia. De repente, salta la noticia sin contrastar, porque esa es la moda ahora de repente, decir ‘exclusiva’ sin contrastar. Es muy sencillo, pueden llamar a Sofía o me pueden llamar a mí, yo descuelgo el teléfono y tan amablemente te digo ‘oye, es falso’ y no pasa, se zanja el tema… pero debe interesar más dar una noticia falsa».

Además, el colaborador de Fiesta aprovechó la ocasión para sincerarse aún más respecto a este asunto: «Es una noticia que sería bonita en el caso de ser real, pero claro…» Emma García, por su parte, quiso preguntar a su compañero si tanto él como Sofía Suescun tienen en mente ser padres. Él ha reconocido que, a día de hoy, no es algo que esté en sus planes pero que sí que se lo plantean de cara al futuro.

Alejandro Albalá, también colaborador de Fiesta y ex pareja de Sofía Suescun, ha dado una información que tiene estrechamente relación con Maite Galdeano. Y es que ha confirmado que la madre de la finalista de Supervivientes All Stars habría dado por real esta información de María Patiño en Ni que fuéramos shhh. Así pues, según Alejandro Albalá, su reacción fue la siguiente: «¡Tenía razón! Ahora la boda, ahora el niño, ahora el no sé qué».

Kiko Jiménez y Sofía Suescun, más felices que nunca

Sus vidas cambiaron de forma radical tras regresar de Honduras, tras su participación en Supervivientes 2024 y Supervivientes All Stars respectivamente. Y todo porque la de Pamplona quiso poner tierra de por medio con su madre Maite Galdeano, rompiendo todo tipo de vínculo y de relación. De esta forma, la joven optó por priorizar su salud mental sobre todas las cosas.

Desde que dio ese importantísimo paso en su vida, tanto Sofía Suescun como Kiko Jiménez están disfrutando de la vida como nunca. No solamente han viajado, sino que han disfrutado de momentos juntos y con amigos que no olvidarán jamás. Es más, continúan demostrando en redes sociales esa unión, conexión y complicidad que tantísimo les caracteriza como pareja. ¡Están verdaderamente felices!