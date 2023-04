Ana Obregón ha escrito un libro llamado El chico de las musarañas sobre su hijo Aless Lequio, que él mismo había empezado antes de fallecer. Algunos fragmentos del mismo no han hecho más que generar más polémica aun entorno al proceso de gestación subrogada por el que ha pasado la actriz y presentadora. Kiko Hernández se ha mostrado muy contundente en sus opiniones sobre este suceso.

En el escrito cuenta que tras el fallecimiento de su hijo el pasado 13 de mayo de 2020 quiso saltar de un balcón y cómo el conde Alessandro Lequio le salvó evitando que lo hiciera. Estas declaraciones no dejan en muy buena posición a la mujer tras el nacimiento de su nieta Ana Sandra Lequio. “Salí al balcón. Saltar hacia el abismo era mi única opción para seguir viviendo”, se narra en una de las partes del libro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

El colaborador de Sálvame ha mostrado su enfado al conocer esta información. “No sé lo que habrá de ficción y de verdad, pero que se toque de una forma tan banal el tema de desaparecer y luego que presuma de que no ha ido a un psiquiatra en su vida cuando estás contando que has intentado tirarte por un balcón… o no entiendo nada o lo entiendo todo”, afirmaba.

“¿Pero qué barbaridad des esta? ¿Pero qué es esto?”, exclamaba indignado Kiko Hernández. Además, ha añadido la importancia que este gesto tiene al ser una mujer que acaba de decidir ser madre por gestación subrogada sumado a todas las circunstancias que la rodean. “¿Tiene un bebé y está hablando de desaparecer? ¿De no haber pisado un psicólogo?”, señalaba incrédulo.

“Me parece la locura más gorda que he leído en los últimos años”, ha añadido finalmente el colaborador. Por último, se ha dirigido directamente a cámara para enviar un mensaje a Alessandro Lequio y Ana Obregón: “Los dos estáis alimentando esta barbaridad”.