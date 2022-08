¿Tiene hermanos Kiko Hernández? Todo sobre el colaborador de ‘Sálvame’

Kiko Hernández es uno de los colaboradores más conocidos de la televisión del corazón en la actualidad. Es un imprescindible en ‘Sálvame’ y la fama llamó a su puerta hace años, no obstante, se muestra privado con su vida fuera de plató. Es de los colaboradores de los que menos se sabe, por ello, seguro que no conocías estos detalles sobre su vida personal.

¿Cómo empezó Kiko Hernández en televisión?

Empecemos por el principio, Kiko Hernández nació en Madrid, exactamente el 26 de agosto de 1976. Sus padres se separaron cuando aún era joven y no dudó en ponerse a trabajar para ayudar a su madre, por ello, ha tenido trabajos de los más variados, como camarero, vendedor de libros e incluso se animó con el mundo inmobiliario.

Los espectadores pudieron verlo por primera vez en ‘Gran Hermano 3’, que se emitió en 2002 y se acabó posicionando como el tercer finalista de la edición. La polémica no abandonó su nombre al pasar por el programa y fue el más nominado de toda su edición. Pareció encajar con el público, por lo que rápidamente se le pudo ver en más programas. Finalmente, se acabó convirtiendo en un personaje público asiduo en los platós de Telecinco.

Su vida personal, todo un misterio

De su familia y amores poco se sabe, es el menor de dos hermanos y se muestra como alguien familiar. De temas de corazón, su romance más conocido es el que tuvo durante su edición en Gran Hermano. Solo 10 días después de entrar al programa empezaba una relación con Patricia Ledesma. La cosa no pareció funcionar y tomaron caminos distintos. De sus otras parejas y relaciones, poco se sabe, pues se ha mostrado muy privado con los temas del corazón.

En 2009 Kiko contó en ‘Sálvame’ que la primera vez que se había enamorado, antes de ir a Gran Hermano, había sido de un hombre, pero que este amor no fue correspondido en su momento. Esto hizo saltar las especulaciones sobre sus relaciones y orientación sexual y el presentador quiso aclarar su postura en 2010 «En mi casa nunca ha habido armarios. Yo soy gay, yo soy lesbiana, yo soy bisexual y me acuesto con quien me da la gana» comentaba de manera rotunda.

El trabajo no parecía parar y le llovieron muchas oportunidades. Ha trabajado en ‘La Noria’ hasta 2012 y en 2009 empezaba su paso por ‘Sálvame diario’ y ‘Sálvame Deluxe’. En 2011, se colocaba como presentador del espacio ‘La caja Deluxe’ en este último programa. Un año más tarde, en 2012, se tomaba un respiro de la televisión y volvía meses más tarde a la pequeña pantalla.

Actualmente, se encuentra feliz y vive un momento de ensueño criando a sus dos pequeñas, dos niñas llamadas Abril y Jimena, que nacieron mediante gestación subrogada. Este mismo agosto lo hemos podido ver disfrutando de sus recién estrenados 46 años, los ha pasado de vacaciones y tras realizarse un implante capilar del que no ha dudado en compartir la evolución. Parece que, por el momento, sus hijas y su trabajo fuera y dentro de los platós, son la prioridad de este presentador.