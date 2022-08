Carmen Borrego se burla de Kiko Hernández y su trasplante de pelo

Carmen Borrego ha revolucionado el plató de Sálvame al burlarse de Kiko Hernández y de su injerto de pelo. La colaboradora, que se ha disfrazado del tertuliano, se ha querido vengar de todas las veces en las que este la ha ridiculizado a ella.

Carmen Borrego ha protagonizado una de las últimas bombas que se han vivido en el plató de Sálvame. La colaboradora, que con la frase “la venganza se sirve en plato frío, donde las dan, las toman”, se ha disfrazado de Kiko Hernández, con una calva de lo más llamativa ha querido burlarse de su reciente injerto de pelo.

La tertuliana ha expresado en el plató del programa de Telecinco que esto se trata de una venganza, y que el colaborador se merece este gesto por parte de ella debido a todas las veces en las que este la ha ridiculizado.

Kiko Hernández se hace un injerto de pelo pic.twitter.com/E7jilVzi6X — Ale Conti 💛 (@_aleconti6) August 10, 2022

«Tú no sabes lo que es, que te acabas de operar, y te cogen una foto y que tu compañero te ridiculice todos los días en la tele. Yo lo pasé muy mal y ahora digo: pues voy a ver qué tal le sienta a él. Que le vaya subiendo el humor a la vez que le sube el pelo», ha justificado Carmen Borrego su papel burlesco en contra de su compañero.

Este acto, que no le ha sentado nada bien a Kiko, ha traído repercusiones. Belén Ro ha sido la encargada de dárselas a conocer a sus compañeros de plató en nombre de Kiko Hernández. «Carmen Borrego es la que se va a llevar la peor parte», ha empezado diciendo la colaboradora.

Belén Ro ha transmitido las razones del tremendo enfado de Kiko Hernández con Carmen Borrego #yoveosálvame https://t.co/QhI9lfmxgM — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 12, 2022

«Kiko considera que él ha sido honesto con Carmen, que le ha brindado su amistad, que él no ha faltado a su palabra. No entiende por qué tú has iniciado ahora esta guerra con él cuando estabais bien», ha añadido refiriéndose a su compañera, ahora en disputa con Kiko Hernández.

Además de esto, Belén Ro le ha transmitido a la tertuliana que Kiko Hernández se disfrazó de ella cuando ni siquiera se hablaban, y que no entiende el comportamiento de su compañera cuando ambos ya han firmado la paz.

Con un “no entiende cómo puedes disfrazarte de él en un momento en el que los dos estáis bien”, Belén Ro ha sentenciado, en nombre de Kiko, a Carmen Borrego.