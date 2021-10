El pasado sábado, Isa Pantoja se convirtió en protagonista tras su entrevista en ‘Sábado Deluxe’ tras las duras declaraciones de Kiko Rivera. Entre otras cuestiones, la colaboradora de televisión reconocía que estaba cansada de que su hermano hablase mal de ella. Kiko Hernández, como era de esperar, ha querido pronunciarse al respecto.

Debemos tener en cuenta que, después de varias semanas alejado de la televisión, Kiko Hernández regresó el pasado martes 26 de octubre ¡y lo hizo con muchísima fuerza! En el plató se estaban tratando diversos temas y uno de ellos tenía una estrecha relación con Kiko Rivera y, por tanto, también su hermana.

En la mencionada entrevista, la joven reconocía que “estoy harta de que eche la culpa a todo el mundo. La culpa la tienes tú porque se te va”. Por si fuera poco, dejó claro que Kiko Rivera lo único que quería era dejarla mal: “He sido estúpida por callarme y perdonarle, y lo de que me frene a contar más cosas es porque tengo la esperanza de arreglar las cosas”.

Kiko Hernández ha recibido información de última hora de un amigo de Kiko Rivera 💥 https://t.co/BXU9vYp1Gu — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 26, 2021

Una vez se recordaron estas declaraciones, Kiko Hernández ha querido mostrarse muy contundente con Isa Pantoja. Tanto es así que ha desmentido gran parte de las cuestiones que dijo el pasado sábado en el programa de Telecinco: “Isa cuenta lo que le da la gana cuando le da la gana”.

El colaborador de ‘Sálvame’ quiso ir más allá: “Por ejemplo, llamadas a hora intempestivas. A este señor que no se preocupa por ti, que no te abraza, que no sé qué… Llamas a horas intempestivas diciéndole: ‘hermano, hermano, que tengo un problema muy gordo. Ven a casa, que me van a matar”.

Unas palabras que dejaron en shock a los colaboradores de ‘Sálvame’. Kiko Hernández continuó explicándose: “Kiko Rivera, dejando a sus hijos en casa, ha ido corriendo y de pronto llegar a casa y que tenían una discusión Asraf y Chabelita de quién iba a salir esa noche a tomar una copa. Pongo este ejemplo porque luego dicen que no se preocupa de ella”. Así pues, el colaborador fue claro: “Vamos a contarlo todo. Tu hermano está pendiente de ti 24 horas al día, siete días a la semana”.