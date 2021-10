Este martes los espectadores de ‘Sálvame’ se encontraban por sorpresa con el regreso de un colaborador que había abandonado el programa hace días. Se trata de Kiko Hernández, que ha vuelto al trabajo después de tomarse un necesario descanso tras sufrir dos duras pérdidas en los últimos meses.

Fue el 7 de octubre cuando el madrileño se desmarcaba y anunciaba que abandonaba el programa tras el fallecimiento de su amiga Begoña Sierra, fundadora del conocido Bingo Las Vegas de Madrid. Ella fue una de las personas que dio trabajo a Hernández en uno de sus peores momentos.

Esta pérdida, de una mujer a la que consideraba una hermana, se unía a la dolorosa muerte de Mila Ximénez, compañera con la que estaba muy unido, siendo grandes amigos fuera de los platós de televisión. En el caso de la periodista apenas tuvo tiempo para guardar el duelo, lo que le provocó una fuerte depresión.

Asegurando que tenía que «tomarse un tiempo para descansar» después de tener «pensamientos raros», se marchó del plató visiblemente afectado. Desde entonces nada se había vuelto a saber de él, llegando incluso a cerrar sus redes sociales.

19 días después de ese descanso, Kiko Hernández aparecía sentado junto a Carlota Corredera como si tal cosa y sin dar demasiadas explicaciones. A los pocos minutos ya dejó claro que ha vuelto con las pilas cargadas y con mucho que decir sobre el tema del momento.

«Yo me creo lo de la separación. Yo he estado desconectado y muchos sabíamos ya lo de la separación y lo de la periodista», decía sobre los rumores que rodean a Antonio David Flores y Olga Moreno. Por si fuera poco, no dudó en cargar contra el padre de Rocío Flores, del que aseguró que «tiene todo embargado» porque «debe 600.000 euros a Hacienda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sálvame (@salvameoficial)

Aunque Hernández ha tenido tiempo más que de sobra para descansar y «apagar el móvil». También ha podido dedicar tiempo a sus dos hijas pequeñas, que habrán podido disfrutar de su padre durante varios días seguidos.

Pero no todo ha sido descanso y desconexión, ya que Jorge Javier Vázquez entraba en directo en ‘Sálvame’ anunciar a la audiencia que Kiko había estado comiendo con Rocío Carrasco y Belén Rodríguez el pasado sábado. Ambas acudieron a casa del colaborador, aunque no quiso dar explicaciones, algo que hará el miércoles.