Kiko Hernández, ante los rumores de romance con Fran Antón: «Soy muy pero que muy feliz»

El pasado martes 7 de marzo, el programa Sálvame emitió unas imágenes en las que su compañero Kiko Hernández era protagonista. Y es que el colaborador había sido pillado en Nueva York, disfrutando de unos días de descanso, con Fran Antón. Por lo tanto, los rumores y especulaciones no tardaron en hacer acto de presencia.

Tan solo un día después, el miércoles 8 de marzo, Kiko Hernández decidió acudir a su puesto de trabajo para pronunciarse ante estas comentadas imágenes. Tirando de tranquilidad, el tertuliano ha querido pronunciarse ante los rumores de una posible relación con Fran Antón. Unos rumores que, aunque surgieron hace meses, se han incrementado con este viaje a Nueva York.

Para comenzar, Kiko Hernández reconoció que le hicieron este regalo para dos en Navidad, y que escogió a Fran Antón para disfrutar del mismo. Jorge Javier Vázquez le hizo saber que, en ningún momento, estaba negando las afirmaciones que habían hecho sus compañeros sobre una posible relación sentimental.

El colaborador de ‘Sálvame’ habla tras su viaje a Nueva York con Fran Antón: niega que sea su novio #yoveosálvame https://t.co/k3qLCOTMsn — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 8, 2023

Es entonces cuando el colaborador de Sálvame reconoció lo siguiente: “Estoy cansado ya de negarlo”. Eso sí, a lo que se ha negado es a dar muchos más detalles de estos días: «No te voy a contar nada de mi viaje, de mi intimidad». Sea como sea, Kiko sí que ha querido dejar algo claro: está muy feliz.

“Soy muy pero que muy feliz, no lo era desde hace dos años. Con esto no quiero decir que eso sea cierto, no le voy a poner nombre a nada”, aseguró Kiko Hernández, pero sí que ha querido ir mucho más allá que en otras ocasiones: “Ahora mismo soy muy amigo de Fran Antón. ¿Qué el día de mañana surge algo más? Puede surgir. Si no surge nada, no surge nada”, hizo saber a su compañero y amigo Jorge Javier Vázquez.

Aprovechando la ocasión, el colaborador de Sálvame quiso seguir tirando de sinceridad para expresar lo importante que es Fran Antón en su vida: “Es una joya, porque es un amigo que mucha gente mataría por tener”. El presentador quiso apremiar esa honestidad que estaba mostrando el tertuliano, mientras éste volvía a incidir en lo siguiente: “Ahora mismo tengo la vida perfecta, y no la cambio por nada”.