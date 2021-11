‘Ya es mediodía’, programa presentado por Sonsoles Ónega, vivió el pasado martes 23 de noviembre uno de los momentos más surrealistas que se recuerdan. Cuando se encontraban realizando la sección ‘Fresh’, detrás de las cámaras comenzó a escucharse un murmullo fuera de lo común. Una situación que tenía como protagonista a nada más y nada menos que Kiko Hernández.

Todo comenzó cuando Sonsoles Ónega, presentadora de ‘Ya es mediodía’, hizo la siguiente pregunta: “¿Qué hace Kiko Hernández aquí?”. La periodista estaba visiblemente desconcertada y, siendo honestos, no es para menos. Es entonces cuando Marta López, íntima amiga del colaborador de ‘Sálvame’, respondió a su compañera: “Robar”.

Miguel Ángel Nicolás, colaborador del ‘Fresh’ de ‘Ya es mediodía’, quiso ir más allá: “Viene a cobrarse unas deudas pendientes que tiene con Marta López”. En ese preciso instante, las cámaras del programa de Telecinco mostraron cómo Kiko Hernández se encontraba sentado en el sofá de invitados. El tertuliano estaba revolviendo el bolso de su compañera y amiga.

El colaborador de @salvameoficial se cuela en el plató de ‘Ya es mediodía’ 🙌 #YaEsMediodía23N https://t.co/yiSrir4fB1 — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) November 23, 2021

Sonsoles Ónega, al ver lo que estaba sucediendo, no dudó en hacer una pregunta al colaborador de ‘Sálvame’: “Kiko, ¿hay algo que debamos saber en el plató de ‘Ya es mediodía’?”. El aludido continuaba rebuscando, sin dar ningún tipo de respuesta a la presentadora. Eso sí, aunque estaba pronunciando algunas palabras, no le entendía puesto que no llevaba micrófono.

Marta López no dudó un solo segundo en mandar un mensaje a la asistente que se encontraba junto a su amigo: “Cuidado, que este me quita cualquier cosa”. Alba Carrillo tachó a su compañera de tener “poca sangre” al ver cómo no reaccionaba. Es entonces cuando, movida por este comentario, la ex concursante de ‘Supervivientes 2021’ fue a ver a su amigo: “¿Pero qué haces? ¿Qué haces?”.

A modo de excusa, Kiko Hernández hizo saber a Marta López que “no me funciona la tarjeta y tenía que coger dinero”. La colaboradora de ‘Ya es mediodía’, al escuchar su respuesta, quiso hacerle la siguiente pregunta: “¿Y por qué no me lo pides?”. Es evidente que no había ningún tipo de maldad ni en el gesto de él ni en las palabras de ella ya que son tan amigos que se consideran como hermanos. Lo cierto es que protagonizaron un instante para el recuerdo, sobre todo cuando Kiko abandonó el plató con 50 euros en su mano, exclamando lo siguiente: “¡Viva el Fresh Express Vip Express!”.