Kiko Hernández desvela el verdadero motivo por el que se ha cancelado su obra

Ante las falacias que varios periódicos han contado, Kiko Hernández se ha visto en la obligación de aclarar delante de toda España el verdadero motivo por el que se ha tenido que ver obligado a cancelar su obra de teatro Instinto.

El colaborador de Sálvame ha contado el por qué de la cancelación de la obra de teatro en la que lleva sumido varios meses. Tras ser testigo de haber visto varios titulares periodísticos que ponían sobre la bandeja como primer motivo de su cancelación el hecho de que sus obras no triunfaban, Kiko ha roto su silencio y se ha explicado: “No mintáis ni hagáis declaraciones diciendo que el problema ha sido la baja afluencia de público. Si no decís la verdad, la digo yo”.

Kiko Hernández aclara el motivo de la cancelación de su obra de teatro: «Lo he dejado por mi salud mental» #yoveosálvame https://t.co/2Ml3o28KMy — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 5, 2022

“La información que se da en los periódicos es totalmente falsa. Hemos llenado más de nueve funciones. Hemos tenido buenas críticas, el problema no ha sido la baja afluencia. Dejo la obra por cuarta vez en cinco meses en contra de mi voluntad y por mi salud mental. Estoy hablando de compañeros, actores, estoy hablando de todo un equipo que saben de lo que estoy hablando», ha hecho saber Kiko Hernández a sus compañeros de Sálvame y a toda la audiencia del programa.

El colaborador, sin dar pistas acerca de la persona que le ha estado injuriando desde hace semanas, ha aclarado: «¿Quieres que diga la verdad? ¿O lo dejamos aquí? Voy a decir más, me ha gustado tanto el teatro que me voy a quedar. Gente como tú ensucia el teatro, pero yo he venido para quedarme”.

También ha afirmado: “He sido feliz en el teatro pero últimamente cada vez que tenía un gira, un día antes no podía dormir y vomitaba bilis del asco y de la pena por tener que ir. Yo no he querido dejar la pelota botando, si continuamos, continuamos hablando todos», ha aclarado Kiko Hernández refiriéndose a la persona que le ha puesto trabas en su camino. El colaborador además, ha adelantado que la semana que viene estrena una obra, la cual tiene el nombre de Las Troyanas.

«Voy a emprender mil aventuras. El pan con el que comen mis hijas y yo, y con el que van a la escuela se llama Sálvame. De aquí comen, de Mediaset. Llevo 25 años currando y nunca estaré lo suficientemente agradecido por la oportunidad de hacer una obra de teatro, un hobby que se ha convertido en una pesadilla. No lo hacía por dinero, lo hacía por hacer cosas nuevas, me quité horas de sueños y lo has destruido», ha sentenciado el colaborador con voz firme y zanjando el tema.