Keroseno, entre lágrimas al quedarse sin su mayor apoyo en ‘GH DÚO 2’: «Me siento desubicado»

Keroseno está viviendo días muy complicados. El concursante de GH DÚO 2 se ha convertido en uno de los más polémicos de la edición, de eso no cabe duda. Junto a su hermano, Finito, el participante ha revolucionado por completo la casa de Guadalix de la Sierra.

El participante no ha logrado conectar con el resto de sus compañeros de concurso, pues su carácter y acciones han sido detonantes para algunos. Sin embargo, «la soberana», como le dice al público, ha decidido que sus dos mayores pilares sean expulsados del programa.

Keroseno: «Tanto Ivana como mi hermano se pusieron por delante mía y los dos han acabado en la calle» #GHDúoDBT5 pic.twitter.com/68lBllydFp — Gran Hermano (@ghoficial) February 11, 2024

Finito se convirtió en el segundo expulsado de la edición, una situación que dejó completamente roto a Keroseno. Tras ello, el participante encontró en Ivana Icardi la fuerza que necesitaba para no sentirse tan solo en su aventura televisiva. Pero, la alegría no le duró demasiado.

La argentina fue expulsada durante la última gala de GH DÚO 2 tras haberse expuesto en la palestra de nominados y haber salvado a Keroseno, pues ambos tenían la opción especial de sacar a alguien de la lista de nominados. Por ello, y ser testigo de que su amiga está fuera del reality por haberlo salvado, lo ha roto nuevamente.

«Tanto mi hermano como ella se han puesto por delante de mí y han acabado en la calle», comentó Keroseno. Al verlo así, Asraf Beno, Ana María Aldón y Marta López no han dudado en ofrecerle su apoyo, pero no ha ayudado demasiado.

Keroseno, sobre Ivana: «Me la voy a llevar para siempre» #GHDúoDBT5 pic.twitter.com/SFNsTLMisE — Gran Hermano (@ghoficial) February 11, 2024

Keroseno confiesa sentirse solo en la casa de GH DÚO 2

«Me siento desubicado, porque no he conectado con la gran mayoría de la casa y creo que ya es tarde», afirmó desolado. Para sorpresa de todos, Manuel, con quien más problemas ha tenido en el concurso, le ofreció también su apoyo. «Aquí sola no estás, aunque nos hayamos peleado», le dejó claro.

Ivana Icardi, ya en el plató del programa, no pudo evitar dar su opinión al ver como Keroseno estaba siendo apoyado por todos aquellos que siempre le nominan y le critican. «Nosotros no nos aislábamos del resto, sino que no teníamos afinidad con la mayoría. Me parece falso que vayan a arroparle tras haberle atacado», admitió.

Sin embargo, no todos los colaboradores estuvieron de acuerdo con la argentina. «La casa ya se volcó y fue muy generosa con Keroseno cuando se marchó Finito, y ahora vuelven a abrirse tras haberos aislado», dijo Frank Blanco.

Por otro lado, esta semana, y tras haber vuelto a ser salvado por Ivana, el participante no se encuentra en la lista de nominados. De forma oficial, Arsaf, Ana María Aldón, Elena y Mayka se juegan su permanencia en el reality.