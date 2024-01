Muchos de los concursantes y de los espectadores de GH DÚO 2 están comenzando a conocer el carácter tan especial de Finito y Keroseno, los dos concursantes que se convirtieron en los más polémicos de El Conquistador. Uno de los hermanos ha protagonizado uno de los momentos que han indigando al resto de concursantes.

La tensión que se vive cuando se sufre una nominación es posible que produzca reacciones de todo tipo en los cuerpos de los participantes, algunas de lo más inesperado. Uno de los peores momentos son los posicionamientos, cuando los nominados ven cómo el resto de compañeros muestran sin caretas quién quiere que vaya.

Como era de esperar, los dos hermanos están en la diana desde el minuto uno, tanto que la gran mayoría de sus compañeros se han puesto detrás de ellos. «Me posiciono detrás de él. Hoy mismo me he tenido que levantar de la mesa cuando estábamos comiendo porque no estaba nada cómoda», así se ha justificado Ana María Aldón para ponerse en la fila de Finito.

Pero ha sido en el momento en el que Marc Florensa daba su argumento cuando el resto ha saltado con una reacción que nadie esperaba. Las caras de asco de todos daban a entender que un extraño olor se había colado por allí, pero seguro que nadie en su casa esperaba que todo fue provocado por una ventosidad.

Gritos de «¡qué asco!» o de «yo no me voy a quedar ahí a tragármelo, lo siento», eran los que ponian en alerta a todos de lo que podía estar pasando. Ha sido Manuel el que ha explicado muy enfadado lo sucedido: «Esto es de no haber tenido una educación en su vida. Se ha tirado un pedo delante de todos. Esto es una vergüenza. Todo no vale Ion».

AQUÍ EL VÍDEO DEL PEDO DE FINITO POR FAVOOOOOR 🤣 #GHDúoDBT2 pic.twitter.com/GivhqpQQq7 — • TodoSalseO • 🧡 (@TodoSalseos) January 21, 2024

Entre sorpresa e incredulidad, Ion Aramendi ha tenido que tomar cartas en el asunto y ha querido preguntar al señalado: «¿Te has tirado un pedo?». El andaluz no ha dudado en reconocerlo: «He comido y tengo la barriga revoltosa; y cuando hablan de mí… ¿qué hago? ¿Me lo quedo dentro y me pongo malo?».

El presentador de GH DÚO 2 ha demostrado una enorme profesionalidad al mostrarse serio en todo momento y no soltar una carcajada al comentar la situación: «Cuidado porque un pedo puede convertirse en un arma química». Para añadirle más humor al momento, ha querido recordar una ley: «Y recuerdo que según el tribunal de la AYA, la utilización de armas químicas está absolutamente prohibida en cualquier contienda…».

Aunque en el plató los colaboradores no podían parar de reír -seguro que los espectadores en su casa también- los ánimos en Guadalix estaban muy caldeados. Para rematar la situación, el presentador de GH DÚO se ha despedido con una nueva broma: «Os dejo un momento para que se airee la situación».

¿Quiénes son Finito y Keroneso?

Estos dos hermanos malagueños se llaman en realidad Mario (Finito) y Pao (Keroseno) y ya en las redes sociales consiguieron ganar popularidad gracias a sus vídeos y sus polémicas. Su salto a la fama definitivo lo dieron con su participación en el reality de aventuras de TVE, donde se convirtieron en los concursantes más odiados de la edición.