Lucía Sánchez confiesa en ‘GH DÚO 2’ cuáles han sido los peores momentos de su embarazo

Lucía Sánchez es una de las últimas concursantes de La isla de las tentaciones en saltar a otro reality de Telecinco. La andaluza acudió al programa con su pareja, pero allí conoció a Isaac Torres, con el que después ha tenido un hijo. Lejos de unirles, esta experiencia ha sido uno de los peores momentos para ella, algo que ha recordado ante las cámaras al sincerarse en la curva de la vida de GH DÚO.

Delante de la pizarra en la que ha recordado los momentos más importantes de su vida ha desvelado que antes de saltar a la televisión ya trabajó en Mediaset, aunque lo hizo tras las cámaras. En concreto, ha contado que después de estudiar estética comenzó a trabajar en el grupo de comunicación como maquilladora y peluquera en varios programas.

En 2017 cambió por completo su vida cuando conoció a Manuel, pareja con la que acudió a la famosa isla. Ella no se fiaba, como se pudo comprobar en el programa, y por desgracia descubrió que le fue infiel con una de las tentadoras. Ella, por su parte, conoció allí a Isaac, aunque no comenzó a tener una relación con él hasta que no se vieron lejos de las cámaras.

«En esa isla para mi fue lo mejor del mundo, pero cuando salgo, nada era lo que parecía… Me dice que quiere ser padre joven, que soy el amor de su vida… En una separación me entero de que estoy embarazada», ha contado sobre su relación con el tentador.

Lejos de hacerse cargo y alegrarse, el futuro padre desapareció y no quiso hacerse cargo, por lo que la familia de Lucía ha sido su gran apoyo. Han sido a los suyos a los que ha querido agradecer todos los esfuerzos, aunque ha tenido un recuerdo especial para su padre, al que admite que ha provocado mucho sufrimiento.

Una gran sorpresa para la concursante de GH DÚO

El otro protagonista de esta curva de la vida ha sido, precisamente, el padre de la concursante. Ion Aramendi le pedía a la gaditana que acudiese al confesionario para vivir un momento muy especial para ella: «La casa de GH DÚO es mágica y, a veces, las cosas que se piden se hacen realidad».

En la pantalla de una televisión aparecía Manuel, el padre de Lucía, en una videollamada que ha servido para darle una gran sorpresa a la concursante. Como es lógico, su mayor preocupación es saber cómo está su hija Mía, que tiene algo más de un año. «Todo está bien. La niña te reconoce y te da besitos en la tele», le dijo para su tranquilidad.

Sobre lo que ha contado ante las cámaras, el padre de la concursante ha querido también dejarle claro que tiene el apoyo de toda su familia. «Sabes que te queremos mucho y que esto de tener tanto tormento con pedirnos perdón no hace falta porque sabemos cómo eres, lo buena que eres. Sabemos que eres buena y firme en tus pensamientos. Lo único es que tienes que aclararte un poquito, aprender, relacionarte y ser como tú eres», le ha dicho.

Así anunció Lucía su embarazo

Fue en abril del año 2022, cuando se encontraba participando en el desaparecido programa Baila Conmigo, cuando contó a la audiencia la noticia. «Estoy embarazada de Isaac. Estoy contenta, pero tenía muchas ganas de soltarlo. La situación era muy tensa para mí. Por eso estaba tan distante con ellos», dijo en aquel momento.