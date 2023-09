Finito y Keroseno la lían en ‘El Conquistador’: «Me dan unas ganas de darte una hos**»

La prueba del Juego del Tronkoala, una de las históricas de El Conquistador en su versión vasca, sacó lo peor de cada concursante, pero las peleas no acabaron con el final de la misma. Finito y Keroseno terminaron de reventar la convivencia con sus compañeros de equipo, que ya no aguantan más y están deseando que los hermanos sevillanos se marchen del programa para siempre.

Peleas de todo tipo es lo que los espectadores de La 1 pudieron ver en un nuevo capítulo del reality de aventuras, que se sigue superando y sorprendiendo a los nuevos seguidores que no conocían la duera extrema de sus pruebas. Lejos de lo que es habitual en otros programas, aquí el uso de la violencia está permitida hasta cierto límite que Raquel Sánchez Silva y Julian Iantzi tienen que marcar en cada prueba, que ejercen de presentadores y árbitros.

Los hermanos sevillanos ya habían demostrado que con sus comentarios estaban dispuestos a hacer arder el concurso, algo que volvieron a conseguir en el cuarto programa. Tras perder la prueba, el equipo azul tuvo que ir al campamento muy pobre, donde comenzaron las críticas para todos.

Finito y Keroseno no se han mordido la lengua y en la asablea lanzaron cuchillos a todo el que se ponía por delante. Según ellos, todos sus compañeros son unos falsos y que presumen de tener unas cualidades que no han logrado demostrar en las pruebas, algo que no gusta nada a los señalados.

Tras ser propuestos por sus compañeros por amplia mayoría para ir a la prueba de eliminación, no tuvieron problema en seguir repartiendo. Según ellos, Andrea y Chase quieren su expulsión para poder seguir «tonteando» fuera de cámaras y seguir»haciendo manitas», haciendo estallar todo.

Chase, que tiene novia fuera del programa, lo tiene claro: «Prefiero que no volváis y que gane una Atabey. Tenéis que ver de qué forma pretendéis entablar relación con las personas porque yo creo que no os va a ir bien». Pese a los intentos de Patxi Salinas de calmar los ánimos entre su equipo, se vio superado por el «circo» que había montado.

Ante un nuevo ataque de Keroseno, Chase no pudo aguantarse: «No te voy a negar que me dan unas ganas de darte una hostia». El sevillano ha seguido con la provocación y le ha contestado: «Si ya se te ve que eres un mono», para después imitar el sonido del animal ante la mirada atónita de todos.

¿En que están pensando? Antes de la asamblea hablar así al equipo… ¿Es lógico? #ElConquistador4 pic.twitter.com/MH3NppLsha — El Conquistador (@elconquis_rtve) September 25, 2023

Aunque el capitán del equipo zanjó el asunto y decidieron volver al campamento del infierno para tratar de descansar, los hermanos siguieron con su estrategia. Keroseno volvió a encender la mecha cuando se negó a dormir junto a Chase, al que acusó de haberle amenazado.

Aunque Patxi, un veterano de El Conquistador en su versión vasca, quiso poner orden y dejar claro que no se permitiría ninguna agresión, Keroseno no quiso parar, lo que le sacó de sus casillas. «Pírate. No puedo. Pírate, joder. Es insufrible, ¿qué podemos hacer? Igual el que me tengo que marchar soy yo. Esto es manchar nuestra imagen. Yo voy a hacer 60 años y me he labrado mi imagen a base de muchísimo trabajo», dijo desesperado.

Este enfrentamiento seguro que no será el último. Pese a que se fueron a la prueba de eliminación, Finito acudió en representación de los dos hermanos y consiguió superarla sin demasiados problemas, por lo que al menos estarán una semana más con sus compañeros en el peor campamento de todos y con un ambiente encendido.