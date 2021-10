Mientras se prepara para su nueva gira mundial, Justin Bieber continúa componiendo nuevas canciones. El artista canadiense se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales y personales, tras haber encontrado la paz que tanto buscaba. Y está aprovechando este momento para sacar el máximo partido a su creatividad.

Este cambio de actitud de Justin Bieber, que incluso ya se plantea ser padre, se debe en gran parte a su mujer, Hailey Baldwin. La modelo se ha convertido en el mejor apoyo del artista, y en uno de los pilares fundamentales de su vida.

Un pilar que se puede apreciar en las canciones incluidas en su disco ‘Changes’, dedicado íntegramente a Hailey Baldwin, y en su disco más reciente ‘Justice’, donde gran parte de las canciones vuelven a estar dedicadas para ella. Además, en la ‘Complete Edition’ ha incluido una canción titulada ‘Hailey’. Y ahora, presenta otra canción cuya protagonista vuelve a ser su mujer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Justin Bieber (@justinbieber)

El artista canadiense ha sorprendido a sus fans, al utilizar su cuenta de Instagram para publicar un vídeo en el que interpreta una canción totalmente inédita, titulada ‘Designed to love you’.

Y es que ni el título, ni la letra de la canción dejan dudas de que el artista ha vuelto a componer una nueva canción dedicada a Hailey Baldwin, la persona que le ha cambiado la vida a mejor.

«My chest was made for you to lay your head. My arms were made to hold you. My lips were made to kiss you all over. My eyes were made to see your face», dice la letra de la canción inédita de Justin Bieber, que de momento, es una balada a piano.