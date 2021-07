El piso de ‘Solos’ tiene muy buena compañía después de que Julen de la Guerra e Inma Campano tomaran el lugar de Albert y Danna Ponce. Aunque los inquilinos ya habían coincidido en ‘MyHyV’, están logrando que en esas cuatro paredes salten chispas de nuevo con divertidas pruebas en las que están sacando a relucir sus sentimientos.

Desde que entraron al programa han puesto a prueba su compatibilidad con confesiones y retos variados. Antes de hacer cualquier prueba que supusiera un acercamiento con Inma, Julen dejó claro que su relación con Sandra Pica siempre ha sido una amistad y que, en ocasiones, se habían dejado llevar sin ataduras.

Tras unas necesarias aclaraciones, los concursantes se dejaron llevar en el reto ‘¿Reto o morreo?’, una actividad en la que ambos tenían que hacer una sucesión de desafíos que, de no cumplirse, tenían que acabar en un apasionado beso. Pasar hilo dental por los dientes del compañero, pintar corazón con kétchup en la espalda, lavarse los dientes con mostaza y fingir orgasmos han sido algunos de las pruebas que han hecho los participantes.

El juego avanzaba al mismo tiempo que la tensión entre los concursantes aumentaba. Inma Campano tenía que lanzar piropos descarados a Julen mientras degustaba un plátano, la vergüenza ha podido con la concursante, así que no le ha quedado otra opción que besar a Julen a modo de penitencia. Entre risas, los dos participantes se fundían en un largo y apasionado beso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Solos (@solasoloreality)

“Donde fueguecito hay cenizas quedan”, expresó la ex concursante de ‘La isla de las tentaciones’ cuando los espectadores les preguntaban si tendrían algo el uno con el otro. La expulsión de Inma Campano en ‘MyHyV’ les impidió poder conocerse pero, tras aclarar los motivos por los que se tuvo que marchar del programa, parece que ambos están dispuestos a dejarse llevar.

“El día que te fuiste yo no te iba a echar, fue todo porque me calenté contigo. Estaba irritadísimo, me dijiste algo que no me acuerdo, me sentó un poco mal y te eché”, le confesó Julen recientemente a su compañera de piso, aclarando que el capítulo no se cerró y dando esperanzas a que se puede acabar lo que se empezó.