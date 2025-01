No es ningún secreto que la temporada 2 de El Juego del Calamar era uno de los estrenos más esperados de los últimos meses en Netflix. Y siendo honestos, no es para menos. La primera temporada, que vio la luz a mediados de septiembre de 2021, cosechó grandísimos datos no solamente en España, sino en todo el mundo. Tres años después de ese estreno llegó la segunda de las entregas, con nuevos capítulos en los que el Jugador 456 volvía a ser protagonista. Su objetivo principal con ese millonario premio que ganó al ser el único superviviente de El Juego del Calamar hace años ha sido tratar de destruir este malvado y macabro pasatiempo. Inevitablemente, las circunstancias provocaron que volviese a ponerse el chándal verde con el número 456 en el pecho. De nuevo, Seong Gi-Hun se vio obligado a enfrentarse a otros tantos juegos infantiles para tratar de salvar su vida.

A pesar de tratarse de siete capítulos repletos de tramas y grandes escenas cargadas de mucha intensidad, lo cierto es que han quedado muchas historias abiertas. Algo que han criticado muchos de los seguidores de esta exitosa serie coreana. A pesar de todo, en una entrevista, el actor que da vida a Seong Gi-Hun confirmó que no íbamos a tener que esperar otros tres años para disfrutar de esa temporada final de El Juego del Calamar. Es más, dio a conocer que este 2025 podríamos ver esos capítulos restantes para descubrir si el Jugador 456 vuelve a salir victorioso de este juego o si alguno más de los participantes consigue salvar su vida. El hecho de que en esta temporada 2 se haya llevado a cabo una auténtica rebelión va a provocar que los cimientos de este juego se vean afectados. Pero, ¿de qué forma y hasta qué punto?

Todavía queda tiempo para dar respuesta a esas preguntas, pero no tanto como imaginamos. Y todo porque, por error, Netflix habría dado a conocer la fecha de estreno exacta de la tercera temporada de El Juego del Calamar. Por lo tanto, se ha desvelado que el próximo 27 de junio de 2025 podremos conocer el desenlace de esta exitosa serie coreana.

Cuenta atrás para el estreno de ‘El Juego del Calamar 3’

Que se estrenaba en 2025 era un hecho y que el objetivo era lanzarla en verano o en otoño… también. Pero un error cometido en redes sociales por la conocida plataforma de streaming ha hecho posible que el gran misterio se viera resuelto antes de tiempo. De esta forma, en el short que compartieron, se veía la fecha 27 de junio de 2025.

A pesar de que lo eliminaron rápidamente, algunos usuarios fueron más rápidos e hicieron capturas de esa imagen en la que aparecía la mencionada fecha. Lo que sí se ha hecho oficial es el cartel de la temporada final de El Juego del Calamar, en la que aparecen Cheol-su y Young-hee. Esta última es la muñeca del primer juego, que ya se ha convertido en todo un icono de la serie.

Los dos, tal y como el creador de la exitosa serie ha prometido, van a ser los verdaderos protagonistas del «juego más emocionante» que podremos ver en la temporada final. Algo que ya pudimos apreciar en la escena postcréditos que tantísimo está dando de qué hablar. ¡Ya queda menos para cerrar todas esas tramas que quedaron abiertas!