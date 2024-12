No es ningún secreto que El Juego del Calamar es una de las series que más éxito ha cosechado en todo el mundo en los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. La primera temporada no dejó absolutamente indiferente a nadie, por lo que es un hecho que esta segunda etapa de la serie era una de las más esperadas de los últimos años. Si aún no has terminado de ver la segunda temporada, ten cuidado porque a continuación encontrarás SPOILERS. Para comenzar, debemos tener en cuenta que el relato que se refleja en El Juego del Calamar 2 ha quedado en pausa, ya que prácticamente todos los arcos argumentales no se han resuelto. Recordemos que el último capítulo de esta segunda temporada de la serie de Netflix queda en un punto álgido: Seong Gi-hun y varios jugadores forman una rebelión contra los que se encargan de dirigir este macabro juego.

De hecho, vemos cómo el jugador 456, que resultó vencedor en El Juego del Calamar en la temporada 1 y que ha decidido repetir la experiencia para destruir este juego desde dentro, está a punto de llegar a la sala central. En un momento dado aparece al que llaman Líder, interpretado por Lee Byung-hun que, sin que Seong Gi-hun se diese cuenta, se ha hecho pasar por el jugador 001 para tratar de sabotear esa rebelión que se estaba gestando. En ese preciso instante, el protagonista de esta historia es testigo de cómo el Líder ejecuta sin piedad a su gran amigo, Park, que jugaba con el número 390. Poco después, observamos cómo varios guardias armados entran en el dormitorio donde se quedaron el resto de participantes. Lo que estos no saben es que en esa sala se encuentra Hyun-ju, la jugadora 120 que regresó a ese lugar en busca de munición y se verá obligada a enfrentarse a un nuevo reto.

La escena postcréditos de la segunda temporada de ‘El Juego del Calamar’

Después del impactante final de El Juego del Calamar 2, donde como decimos la gran mayoría de tramas han quedado inconclusas, muchos son los seguidores de la serie que han empezado a especular qué podemos encontrarnos en la esperadísima tercera temporada que, por fortuna, verá la luz en 2025.

Al fin y al cabo, el hecho de que varios jugadores hayan llevado a cabo una rebelión deja muchas incógnitas en el aire. Desde qué juegos habrá próximamente y quiénes participarán en ellos, hasta si quedarán eliminados todos aquellos que, con armas, han acabado con la vida de varios guardianes en busca de la sala desde donde se controla el juego.

Es por eso que en la escena postcréditos, que podemos ver tras el final del séptimo y último capítulo de la temporada 2 de El Juego del Calamar, nos ha adelantado algo de información. En esta escena, hemos podido ver cómo tres jugadores (que llevan en sus chaquetas los números 096, 199 y 353) entran en una nueva sala de juegos. Allí se encuentran con la muñeca de «luz roja, luz verde».

Lo más sorprendente de todo es que Young-hee, la niña que se ha convertido en un símbolo de la serie, no está sola. Junto a ella, aparece un robot masculino. La escena postcréditos termina con una luz roja cambiando a verde, por lo que parece ser que podremos ver una versión diferente del clásico juego. Así pues, nos adelantan que el nivel de los desafíos va a complicarse de forma considerable.