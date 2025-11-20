Juan y Medio predijo la detención del presidente de la Diputación de Almería: «Estén imputadas o no»

Para Juan y Medio, el popular presentador de las tardes de Canal Sur del programa La tarde, aquí y ahora, el pasado domingo 16 de noviembre fue un día muy especial en su vida, lo que no esperaba es que días más tarde iba a ser mirado con lupa por una operación de UCO. Las palabras que pronunció en su discurso fueron una enorme premonición, ya que bromeó con la posibilidad de que allí hubiera personas imputadas, pero nadie pensaba que estaba lanzando un aviso a los allí presentes. Es por eso que el propio Juan ha tenido que salir a aclarar lo sucedido en su propio programa de televisión después de la detención por parte de la Unidad Central Operativa del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, que fue quien le entregó el premio.

En el marco de esta operación también han sido detenidos el vicepresidente de la diputación de Almería, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, localidad almeriense, Rodrigo Sánchez. Todos ellos pertenecen PP y han sido investigados por el caso mascarillas, la trama conocida por José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Ellos también habrían sido partícipes de las presuntas comisiones en la compra de material médico durante la pandemia. Eso sí, este mismo jueves todos han sido puestos en libertad provisional

El polémico discurso de Juan y Medio al recoger el premio

El pasado domingo se celebró la gala en el municipio de Balanegra, donde se celebraba el Día de la provincia de Almería, allí el presentador recogió el premio que le fue concedido. Su discurso lo finalizó con una frase que fue premonitoria, ya que había varios políticos que horas después serían detenidos: «Señoras, señores, autoridades, imputados o no, muchísimas gracias».

Después de lo sucedido, Juan ha tenido que dar explicaciones, puesto que muchos le han preguntado si tenía información privilegiada acerca de la operación. «Se me ocurrió gastar una broma, dije muchísimas gracias a todos los que han venido, a las autoridades estén imputadas o no. Esto es una broma que de vez en cuando la digo en casa a familiares que están imputados», ha querido dejar claro.

«La cosa es que al día siguiente la UCO intervino y se llevó a la persona de la Diputación de Almería que me puso la medalla en una situación absolutamente rocambolesca. Me ha hecho tener que contestar un montón de veces que yo no sabía nada y que fue una broma y no sabía nada», decía ante las risas de Eva Ruiz, copresentadora de su programa, y de Modesto Barragán, presentador de Andalucía Directo.

Tras dejar claro que no tenía nada que ver con las detenciones, Juan y Medio ha querido lanzar una última broma: «Que mi novia sea de la UCO no significa nada».