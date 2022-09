Joshua Bassett anuncia el lanzamiento de ‘Sad songs in a hotel room’, su nuevo EP

Joshua Bassett está de vuelta. El artista estadounidense aún no ha terminado de trabajar en su álbum debut, pero no ha querido que sus fans esperen mucho más tiempo para escuchar nueva música . De esta forma, ha anunciado la fecha de lanzamiento de su nuevo EP.

La estrella del pop de 21 años anunció el pasado martes 6 de septiembre que su tercer EP, titulado Sad Songs in a Hotel Room, verá la luz el próximo viernes 23 de septiembre. Una noticia que como era de esperar, emocionó enormemente a todos sus fans.

“EL ÁLBUM… aún no está terminado…”, bromeó Joshua Bassett ante la insistencia de sus fans de conocer la llegada de nueva música. «¡PERO Sad Songs In A Hotel Room, el EP llegará el 23 de septiembre!», anunció el artista estadounidense a través de sus redes sociales.

A través de sus redes sociales, el artista también ha compartido la portada de su nuevo EP, en la que Joshua Bassett aparece sentado sobre una cama desordenada, sosteniendo una guitarra, y una lista de canciones en su mayoría borrosa.

Mientras que en la segunda imagen compartida por el artista aparece una llave dorada de un motel, y en su llavero, se puede leer el título del sencillo principal de su nuevo EP lanzado el pasado agosto, Smoke Slow, una canción que desde su lanzamiento ha tenido un gran éxito.

Sad Songs in a Hotel Room será la continuación al EP homónimo de Joshua Bassett lanzado a finales del 2021. El artista lanzó también el trio de canciones Crisis / Secret / Set Me Free, mientras que en febrero de este año, lanzó un sencillo titulado Doppelgänger, siendo su último lanzamiento hasta la fecha.

