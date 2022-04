Han transcurrido dos meses desde que conociéramos la trágica noticia del fallecimiento de Inma, la mujer de José Luis Losa, quien fuera participante de ‘MasterChef’ y ganador de ‘Supervivientes 2017’.

El ex superviviente reapareció públicamente en ‘Sálvame’, y afectado por la situación, contó cómo se encontraba: “Un palazo, porque he perdido al motor de mi vida… La única palabra que se me pasa por la cabeza es que es muy injusto. Tenía 48 años”. Una de las mayores incógnitas que rodeaba la trágica noticia era el motivo de la muerte. Una cuestión que ha desvelado, ya que se trató de un infarto a causa de su diabetes.

Un hecho que además de a José Luis Losa, cogió completamente desprevenidos a sus dos hijos. A Inma le fue diagnosticada la diabetes con 17 años, momento en el que ella, tal y como afirmo José: “No quería casi relación conmigo, por la diabetes, tenía miedo, pero a mí eso me daba igual”. Tras una vida juntos, destrozado, lamentaba el triste desenlace que sufrió su mujer: “Nunca piensas esto, piensas que morirse es cosa de viejos, pero no de esto”.

José Luis Losa, ganador de #Supervivientes, recuerda a su mujer dos meses después de su fallecimiento: «Fue inesperado» https://t.co/SXIKnACXr0 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 7, 2022

Sin embargo, el exconcursante de ‘Supervivientes’ recordó los últimos instantes junto a ella: “La ingresaron en la UCI con un hilo de vida y estuve las 24 horas con ella. Me pude despedir de ella gracias a los médicos de Albacete, que se portaron de maravilla”. Asimismo, ha contado cómo fueron las horas previas: “Cuando le dio el infarto no sé si era consciente, estaba en la cama aquella, retorcida de dolor. Salió de mi casa consciente y entró en el hospital muy mal, casi sin pulsaciones, pude hablar muy poquito con ella. Hablé con ella en la UCI, pero sin escucharme”.

En mitad de la entrevista, manifestó que la decisión que le llevó a acudir al plató no fue otra que la de rendirle un homenaje a su mujer, la persona que tanto dio por él: “He venido por hacerle un homenaje por la buena amistad que hizo con todos vosotros, por tenerla en el recuerdo. Ojalá hubiese venido a comer churros y no a esto, pero…”.