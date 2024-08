Jorge Pérez muy preocupado por el estado de salud de su hijo, ingresado en la UCI

Hace poco más de una semana pudimos disfrutar de la Gran Final de Supervivientes All Stars. De esta forma, conocimos que Marta Peñate se proclamó ganadora, Alejandro Nieto consiguió la medalla de plata mientras que Sofía Suescun se llevó la de bronce. La cuarta posición, por tanto, fue para Jorge Pérez.

El guardia civil, desde que puso punto y final a su participación en Supervivientes All Stars, no ha dejado de aprovechar cada segundo junto a su familia. A pesar de todo, ha tenido que hacer frente a un contratiempo. Todo comenzó con la publicación en sus historias de Instagram de una imagen desde el hospital, lo que generó una enorme preocupación en sus seguidores.

En ella, podíamos ver a Alicia Peña, su mujer, abrazando a uno de sus hijos. En la fotografía en cuestión, el ex participante de Supervivientes All Stars escribió el siguiente mensaje: «Desde las 7 de la mañana en urgencias, y desde las 6 en pie». Así pues, confirmaba que su hijo pequeño de 2 años sufría una fortísima laringitis: «Lo que duele verlos cuando están malitos».

Tras un día realmente largo para el matrimonio, Jorge Pérez decidió reaparecer en redes sociales. Y lo hizo con el objetivo de tranquilizar a sus seguidores y hacerles partícipes de la última hora del estado de salud de su hijo: «Lo que pensábamos que iba a ser un ratito en el hospital se va a traducir en un par de días en la UCI».

El finalista de Supervivientes All Stars confesó que la medicación que pusieron a su hijo no le sentó nada bien, lo que provocó que tuviese que quedarse ingresado en el hospital por unos días. Al tratarse de la UCI, su hijo solo puede contar con un acompañante: «Se va a quedar Alicia y yo me voy con el resto de peques».

A pesar del bache que está atravesando junto a su familia, Jorge Pérez no tardó en tirar de ese optimismo que tantísimo le caracteriza: «Vamos a enfocarlo como dice mi mujer. Estamos en proceso de sanar, de recuperarnos». Eso sí, ha reconocido que le ha dado mucha pena ver a su pequeño con tantísimos aparatos a su alrededor.

«Tenemos unos grandísimos profesionales, todo está bien. Muchísimas gracias por todo el cariño», aseguró el finalista de Supervivientes All Stars antes de verse las caras con el resto de sus hijos. Con el paso del tiempo, ha ido informando a sus seguidores de la última hora del estado de salud de su pequeño.

Por fortuna, todo parece haber quedado en un susto: «Marlon está mucho mejor. Le han quitado la respiración que tenía y parece que la medicación está funcionando bien». El pequeños sigue en el hospital junto a su madre, Alicia, que no se ha separado de su lado ni un solo segundo. Y todo porque solamente una persona podía estar a su lado, al tratarse de la UCI. ¡Seguro que más pronto que tarde regresará a casa!