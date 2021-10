El pasado jueves tuvimos la oportunidad de disfrutar de una de las galas más completas de ‘Secret Story’. No solamente vimos cómo Lucía Pariente tenía que abandonar la casa de Guadalix de la Sierra, sino que descubríamos quiénes eran los nuevos nominados. Lo cierto es que uno de los momentos más sorprendentes lo protagonizaron Jorge Javier Vázquez y Adara Molinero.

Durante esta gala, aunque alejada del resto de concursantes, la joven tuvo la oportunidad de leer un mensaje que Rodri Fuertes, a modo de apoyo, había publicado en redes sociales. Jorge Javier Vázquez, de alguna manera, pretendía que Adara Molinero abriera los ojos al verla completamente estancada en el reality por este asunto del exterior.

La que fuera ganadora de ‘Gran Hermano VIP’, tirando de esa sinceridad que le caracteriza, desveló que “en esa llamada no me habló nada de los dos”, refiriéndose a la intervención en directo que su expareja hizo hace unas semanas. “Se tendría que ver una comunicación… Le agradezco el mensaje, pero es el que le puede mandar a un amigo, tu vecina…”, reconoció.

Adara, sobre Rodri: «Yo le agradezco el mensaje, pero es un mensaje que podría enviar un amigo, tu vecina…» #SecretGala6 pic.twitter.com/NBQ4PX4Sjb — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 21, 2021

El presentador quiso mostrarse completamente honesto con la concursante de ‘Secret Story’: “Yo creo que él ha sido muy claro, ¿no? Otra cosa es que te quieras engañar tú”. Al ver ese mensaje publicado por Rodri, Adara Molinero no tardó en dar la razón a Jorge Javier Vázquez: “Sí, totalmente, pero claro aquí no se puede controlar. Se le dan mil vueltas a la cabeza. Si todo está zanjado, ¿para qué me llama?”.

Aprovechando esa conversación donde la complicidad había hecho acto de presencia, el presentador quiso ir mucho más allá: “Te voy a dar un consejo sobre mi experiencia con los hombres heterosexuales. Los hombres heterosexuales no tienen matices, ni juegan a la estrategia ni esperan un ratito al mensaje. No, no están dotados para eso. Son más primarios”.

Además, añadió: “Y no estoy cargando con Rodri porque él ha sido muy claro. Te diría que le enviases un mensaje pero vamos a mirar hacia el futuro. Primera regla: no enviar mensajes donde no hay que sembrar. Cuando es no, ¡es no!”. Adara Molinero ha agradecido la sinceridad del presentador, aunque quiso hacer una petición: “Si me quedo, prefiero no recibir nada más”.