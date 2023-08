Jorge Javier Vázquez regresa a Telecinco: nombre del programa y fecha de estreno

Los espectadores de Telecinco se han visto sorprendidos. ¿El motivo? En una pausa de publicidad, pudimos ver cómo la cadena emitió un vídeo en el que daba a conocer todas y cada una de las novedades de cara a la nueva y esperada temporada. Un vídeo en el que Jorge Javier Vázquez se ha convertido en uno de los grandes protagonistas.

Entre las novedades, encontramos la nueva edición de GH VIP o Got Talent, así como las nuevas temporadas de series como La que se avecina o Entrevías. Pero si hay algo que ha llamado poderosamente la atención de los espectadores de Telecinco es el estreno de un nuevo programa que lleva por título Cuentos chinos.

Debemos tener en cuenta que la cadena de televisión, hasta el momento, no había dado ni un solo detalle de este formato tan esperado. No solamente supone el regreso de Jorge Javier Vázquez tras su sonada ausencia en Sálvame y Viernes Deluxe en sus últimas semanas en antena, sino que estamos ante una nueva y arriesgada apuesta de Telecinco.

El objetivo con Cuentos chinos es claro: competir contra El Hormiguero de Pablo Motos a partir del próximo mes de septiembre. Jorge Javier Vázquez es uno de los pesos pesados de la cadena y está preparando, a conciencia, su regreso. De hecho, este verano ha decidido poner rumbo a Argentina para desconectar y recargar pilas.

Al fin y al cabo, tiene por delante uno de los retos más importantes de su trayectoria profesional. Es más, el anuncio publicitario de las novedades de Telecinco para la próxima temporada define el programa Cuentos chinos como algo “atrevido” que, desde luego, no va a dejar completamente indiferente a nadie. Todavía no hay fecha de estreno, ¡pero no tardará en darse a conocer este dato! Ya queda menos para tener, oficialmente, una cuenta atrás.

