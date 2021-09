Jorge Javier Vázquez ha comenzado su primera semana de trabajo tras disfrutar de unas merecidas vacaciones. No solamente ha regresado a su puesto de trabajo en ‘Sálvame’, sino que también comenzará una nueva etapa profesional con el estreno de ‘Secret Story’, uno de los realities más esperados.

Durante su ausencia, muchos son los temas que se han tratado en ‘Sálvame’ y muchos los invitados que se han pasado por el plató. Uno de los testimonios que más dio de qué hablar, cómo no, es el de Rocío Carrasco. Entre otras cuestiones confirmó que, en efecto, sí existían esos escritos de Rocío Jurado que, durante años, se convirtieron en objeto de especulación.

A través de su blog en ‘Lecturas’, Jorge Javier Vázquez quiso hablar de su compañera Rocío Carrasco: “Yo creo que tiene cabida perfectamente en un programa como ‘Sálvame’”. A pesar de esta afirmación, el catalán tiene claro que “deberíamos protegerla muchísimo” por el bien de la hija de Rocío Jurado.

Rocío Carrasco asegura que Ortega Cano miente: «Él no sabía que existían» https://t.co/8uFTc1mVoA — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 25, 2021

Muchos son los que creyeron que el fichaje de Rocío Carrasco por ‘Sálvame’ fue arriesgado ya que, al fin y al cabo, fue el programa que dio trabajo a Antonio David Flores. Y no solo eso, sino que durante muchos años se mostraron muy duros con ella. Por si fuera poco, durante la emisión de la docuserie, rostros conocidos como Gema López y María Patiño continuaban cuestionando ciertas partes de su testimonio.

Es entonces cuando Jorge Javier Vázquez, en su blog en la mencionada revista, hizo una observación: “Hay madres que tienden mucho a la protección de sus hijos y creo que puede ir por ahí. Pienso que no ponen tanto en duda el testimonio como la forma en la que se hizo”. En cuanto al futuro de la madre de Rocío Flores, el presentador tiene claro que “no deberíamos colocarla en un lugar en el que ella no ha aspirado a situarse” ya que solo “es una señora que ha compartido un testimonio”.

A través de este blog, Jorge Javier Vázquez hizo una petición: “Me gustaría que no cayésemos en el error de convertirla en un referente”. Está claro que no quiere que Rocío Carrasco esté “demasiado expuesta a que cualquier conducta dubitativa sea utilizada por los negacionistas para machacarla y ser desprestigiada por el otro bando”. El catalán sentenció, haciendo público su temor respecto a su compañera, de esta manera: “Lo peor que podríamos hacerle es convertirla en algo que no es, porque no está preparada. En estos momentos deberíamos protegerla muchísimo”.