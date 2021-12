Durante la gala de ‘Secret Story’ de este jueves se produjo un hecho insólito protagonizado por Jorge Javier Vázquez y Tom Brusse. El presentador de Telecinco nunca ha escondido su debilidad por el francés, sin embargo, en esta ocasión le lanzó un dardo inesperado.

Tom Brusse acudió al plató de ‘Secret Story’ en calidad de colaborador y defensor de Miguel Frigenti, y sorprendió a los presentes al cargar contra su ex novia, Sandra Pica, con quien supuestamente ya había arreglado las cosas.

Tras la expulsión de Frigenti, Tom Brusse bromeó con la posibilidad de seguir yendo en calidad de defensor al plató del reality, solo que a partir de ahora, de defensor de Julen, la pareja actual de su ex novia Sandra Pica.

Tom, sobre Sandra: «Julen al final la va a dejar, se acercó a ella por tele» #SecretGala12 pic.twitter.com/8Jv8VkG4Od — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 3, 2021

Tom Brusse aseguró que Julen era buena persona, sin embargo, creía que se había acercado a su ex pareja para conseguir más minutos en televisión y que estaba seguro de que al salir de la casa de los secretos acabaría decepcionándola.

«A mí lo único que me preocupa, porque a pesar de lo que ha pasado con Sandra, le tengo cariño, Julen la va a dejar. Lo he repetido mil veces, porque él está con ella por fama. Pasó antes de Secret Story, él se acercó a ella por tele», expresó Tom Brusse con gesto serio.

Unas palabras tras las cuales, Jorge Javier Vázquez le lanzó un comentado dardo. «¿Cómo tienes los santos huevos de hacer predicciones de parejas? Julen no es como tú. No tiene esa malicia que tienes tú. Tú lo que tienes es una envidia que te corroe», concluyó el presentador, demostrando que no va a pasar por alto todos los comentarios dañinos que pueda hacer el francés.