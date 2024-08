Jorge Javier Vázquez da la cara por las Campos tras la entrevista de Bigote Arrocet: "Su tiempo ya fue".

Edmunto Arrocet ha vuelto -si es que alguna vez se había ido- y su última aparición ha sido en una entrevista en De viernes. El cómico concede cada pocos meses una entrevista para criticar a las hijas de María Teresa Campos, algo que ha provocado que Jorge Javier Vázquez haya querido ponerse del lado de Carmen Borrego y Terelu Campos.

El chileno no ha cambiado especialmente su discurso y continúa criticando que las hijas de las comunicado hayan convertido vender su vida privada en un negocio, algo que no es nuevo. «Carmen ya vendió a su nieto y Terelu está aprovechándose de lo bueno, lo mano y lo regular. Si Teresita viviese, estaría sufriendo mucho», dijo en el plató de Telecinco.

Pero su mayor preocupación no es la memoria de la que fue su pareja, este regreso le ha servido para pedir el dinero que, según él, le debía María Teresa y del que ellas ahora deberían hacerse cargo. «Supongo que están preocupadas por pagarme lo que heredaron y me deben» y aprovecha para avisar de que si no responder estará dispuesto a «tomar medidas. Tengo recibos del préstamo» y que no dudará en reclamar «judicialmente a sus herederas el dinero que presté», recordando que fueron 50.000 euros.

Terelu, presente en el plató de De viernes, decidió guardar silencio por completo para no darle más motivos de seguir hablando en programas y revistas. Esta estrategia no la ha seguido su hermana Carmen, que sí ha querido utilizar las cámaras de Vamos a ver para contestarle. «Di ya lo que tengas que decir, vete a un juzgado, haz lo que quieras. Pero ya que en vida no pudo ser, después de muerta déjala en paz», le ha pedido muy enfadada.

Jorge Javier Vázquez se ha convertido en un aliado de las hermanas Campos y ha querido dejarlo claro en su blog en la revista Lecturas, desde donde ha arremetido contra Bigote. «Él, que presumía de caballero, debería declinar las proposiciones para hablar del clan. Su tiempo ya fue. En vez de optar por una discreta y elegante despedida prefiere ser ese grano en el culo que no termina nunca de desaparecer», escribe.

El catalán fue compañero de la periodista malagueña durante décadas, siendo los dos grandes estrellas de Telecinco y siempre ha tenido un especial cariño hacia ella. En su blog asegura que el humorista mejoró su vida gracias a su relación con la periodista, hay que recordar que volvió a la actualidad e incluso consiguió un puesto en Supervivientes como concursante: «Adquiere un estatus que no había olido en toda su vida».

Jorge asegura que a María Teresa «le hubiera sentado como una patada en el estómago su continuada presencia en los platós para lucrarse hablando de sus hijas y su nieta», ya que hasta ahora Alejandra Rubio se libraba de sus críticas, pero desde que ha anunciado su embarazo vía exclusiva en la revista ¡Hola! también las sufre. Para finalizar, el presentador de El diario de Jorge cree que «debería escoger el camino del silencio».