De esta forma, terminaba realizando un alegato a favor de Mediset: “Esto no tiene nada que ver con la realidad, y tú cuando pones la tele lo que yo quiero es ver fantasía e irrealidad, para real ya paseo al perro todos los días, yo quiero que me lleven a un mundo en el que normalmente no vivo, y por eso por eso me gusta tanto Mediaset, porque es una locura de televisión y porque ojalá siga siendo una locura de televisión y cada día más, y más arriesgada y más transgresora, porque si no, me quedo en mi casa”.