Los Jonas Brothers ponen fecha de estreno a ‘Wings’, su esperado nuevo single

Este 2023 promete ser un año repleto de emociones para Los Jonas Brothers y sus fans. Tal y como la agrupación informó hace tan solo unos días en sus redes sociales, el próximo 5 de mayo saldrá a la venta a nivel global su nuevo proyecto discográfico, THE ALBUM. Un disco que tomaría el relevo de Happiness Begins y con el que prometen no decepcionar a nadie.

Por ello, y con el objetivo de hacer más llevaderos estos 3 meses de espera. Joe, Nick y Kevin ha sorprendido a sus fans con el anuncio del primer adelanto del disco. Una canción que han presentado bajo el nombre de WINGS y que estará disponible en todas y cada una de las plataformas de streaming el próximo 24 de febrero.

De momento, son pocos los detalles que se conocen respecto a WINGS. El sonido o el género musical que podremos escuchar en el tema es todavía un absoluto misterio. Pero, lo que sí han querido compartir ha sido la portada promocional del sencillo. Una instantánea donde aparecen los tres hermanos mirando a cámara con una vestimenta casual, acorde a los años 70.

Este anuncio, como era de esperar, ha revolucionado por completo las redes sociales. De hecho, los seguidores de Los Jonas Brothers no han dudado ni un segundo en inundar las publicación con comentarios señalando su evidente emoción. Una alegría totalmente inesperada con la que la banda quiere premiar a sus fans por todo el apoyo que han recibido siempre.

Mientras tanto, para poder escuchar WINGS habrá que esperar 2 semanas más. Pero, el nuevo álbum de Los Jonas Brothers ya se puede pre-guardar en las plataformas de streaming para poder escucharlo antes que nadie el día de su lanzamiento.

THE ALBUM. May 5th. Pre-save now at https://t.co/CjvOnTOPUg pic.twitter.com/BiPBYUGv7X

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) January 30, 2023