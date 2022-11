John Legend estrena la nueva versión de ‘Nervous’ junto a Sebastián Yatra

John Legend y Sebastián Yatra se han vuelto a unir en una nueva canción. Ambos artistas han unido fuerzas en la nueva versión de su éxito Nervous, canción incluida en el último álbum de estudio del artista estadounidense, ganador de 12 premios Grammy y numerosos discos de platino.

«Sebastián es un artista tan talentoso», dice John Legend. «¡Estoy muy contento de que hayamos podido colaborar de nuevo en esta versión especial de Nervous!», expresó sobre su nueva colaboración con el intérprete de Tacones Rojos.

Precisamente fue en esta canción donde ambos artistas unieron sus voces por primera vez. El artista colombiano contó con John Legend en el remix de esta canción, uno de los mayores éxitos de Dharma, su último álbum de estudio.

Back with my guy @SebastianYatra for our new song #Nervous – out now!! https://t.co/JwO33z2eUC pic.twitter.com/6pqKRlwmuX

— John Legend (@johnlegend) November 4, 2022