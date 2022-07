Joaquín Prat se disculpa públicamente con Belén Esteban por este motivo

Este miércoles, Joaquín Prat dio un paso al frente en El programa del verano, para pedir perdón a su compañera Belén Esteban tras su entrevista en la revista Semana. Una entrevista en la que reaparecía públicamente tras el accidente que sufrió hace tres meses.

Después de la emisión de un vídeo sobre los duros momentos que ha atravesado la colaboradora en los últimos meses, el presentador se dirigió brevemente a su compañera, para pedirle disculpas por no haberle escrito ni un mensaje desde su caída en el plató de Sálvame.

“Belén, te pido mil disculpas no me he interesado por ti desde que tuviste el accidente en el plató y quería hacerlo públicamente”, señaló Joaquín Prat mirando a cámara.

Joaquín Prat se disculpa públicamente con Belén Esteban: «Te pido mil disculpas, no me he interesado por ti desde que tuviste el accidente en el plató y quería hacerlo públicamente» #PdV20J https://t.co/LVnJs2T3j9 — El programa del verano (@elprogramadear) July 20, 2022

Todo comenzó cuando El programa del verano emitió un vídeo en el que se hacía hincapié en lo mal que lo ha pasado la colaboradora, y en «el cariño recibido por parte de compañeros y amigos durante los últimos meses», por parte de sus compañeros de Telecinco.,

El vídeo también subrayaba el permanente contacto que ha mantenido Belén Esteban con Ana Rosa Quintana durante estos últimos meses: «Nos hemos apoyado mucho mutuamente», señalaba la colaboradora de Sálvame en la pieza emitida en el programa vespertino de Telecinco.

Tras pedir disculpas a su compañera por no haberse interesado por ella, Joaquín Prat reiteró que: «Es verdad que no somos amigos, no somos íntimos, pero sí le tengo un cariño especial. No te he llamado una sola vez, así que te pido perdón, espero que estés pronto por aquí», concluyó el presentador sus disculpas a Belén Esteban.