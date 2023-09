‘Joaquín, el novato’ tendrá hoy a un invitado que no se lo pondrá nada fácil

Joaquín, el novato vuelve esta noche con una nueva invitada que le pondrá a prueba completamente inesperada en su vida y a la que no habrá tenido que someterse durante su carrera como futbolista. La invitada de hoy del programa le enseñará a ser un gran anfitrión.

Tamara Falcó se sentará con el ex futbolista para hablar de su vida después de su comentada boda con Íñigo Onieva. Entre sus confesiones contará por primera vez el enorme problema que vivió días antes de la ceremonia: «Cuatro días antes de la boda, se quema el camión de mensajería que llevaba mis zapatos».

En su clase de protocolo también comentará cómo vivió la infidelidad del novio, de la que se enteró solo unos meses antes de la boda: «No me podía imaginar que lo iba a perdonar porque me hizo mucho daño». Tras hablar de su padre, Carlos Falcó, y del legado que le ha dejado con su marquesado y sus empresas, Tamara sacará a relucir sus mejores trucos.

Joaquín, el novato tendrá que crear un menú desde cero para sorprender a sus invitados. Además, tendrá que cuidar todos los detalles, que van desde la cubertería y las flores que decorarán la mesa en una velada tan especial. Pero Tamara no estará sola en este complicado trabajo, contará con la ayuda de Agatha Ruiz de la Prada, Genoveva Casanova y Teresa Baca, que darán su punto de vista.

El examen final será ofrecer una cena perfecta para sus cuatro maestras en la que no podrá cometer ningún error si quiere aprobar. Mientras, la familia de Joaquín lo verá todo desde casa y podrá opinar de cómo está llevando el trabajo.

Solo Tamara Falcó puede convertir a @joaquinarte en el anfitrión perfecto. ✨ Y sí, hemos hablado de la boda del año y de Isabel Preysler como madre, y… ¡alguna que otra cosa! 🔥#JoaquínElNovato es que pregunta mucho, el jueves a las 22:45 horas en @antena3com. 📺 pic.twitter.com/jZ0OLzRYbc — JoaquinElNovato (@JoaquinElNovato) September 26, 2023

El novato se podrá ver esta noche de jueves a partir de las 22:45 h en Antena 3, justo después de El Hormiguero, donde curiosamente Tamara será protagonista solo unos minutos antes.