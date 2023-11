Jessica Bueno estalla, como nunca, contra Carmen Alcayde en ‘GH VIP 8’: «No te quiero ni mirar»

GH VIP 8 ha vivido una de las broncas más duras -a falta de ver qué ocurrió entre Gustavo y Álex Caniggia- con Jessica Bueno y Carmen Alcayde como protagonistas absolutas. Todo ha comenzado tras la unificación de las habitaciones y que todos duerman juntos, algo que hizo explotar la convivencia.

La periodista ha comenzado a hablar con Laura Bozzo de posibles estrategias de cara a las nominaciones del próximo jueves, siendo la ex de Kiko Rivera una de las que estarían dentro de sus planes: «Lo interesante es que vayan Pilar y Jessica a la sala de expulsión, han cometido errores las dos, los tres».

En ese momento unos aplausos interrumpían la conversación, siendo los de la modelo, que escuchaba todo desde su cama situada a solo unos pocos metros. Alcayde, que sabía que sus palabras las estaría escuchando la afectada, saltó de inmediato: «Estoy comentando, ¿pasa algo?»

La reacción de Jessica Bueno fue quejarse por lo que acababa de escuchar: «No es bonito estar durmiendo y escuchar que están hablando de ti». Esta conversación se producía mientras el resto de concursantes dormía, pero todos pudieron escuchar perfectamente a las dos integrantes del equipo naranja hacer su estrategia.

Todo ha terminado por explotar cuando Naomi ha decidido lanzar un enorme reproche a Bueno. «Es menos cómodo estar durmiendo y que dos estén tonteando cuando te han dejado», decía hablando sobre el triángulo amoroso que ha formado junto a Luitingo y a Pilar Llori.

La casa en ese momento ha explotado y la tranquilidad de la noche ha saltado por los aires: «No te quiero ni mirar a la cara, déjame en paz. Te he escuchado a ti como siempre, calentando, ¿qué hago si me duele escuchar que hablas de mí?», decía la ex modelo entre lágrimas.

Lo nerviosa que está Jessica porque sabe que su juego con Luitingo puede ponerla de patitas en la calle 😏 ¡Y menudo servicio el de Carmen Alcayde recordándole a Sor Galleta que no ha tenido empatía con Pilar! ¡BRAVO! 👑👏 #GHVIP27Npic.twitter.com/dZmDewTjy0 — Alejandro Vigara (@alejandrovigara) November 27, 2023

Luitingo también ha saltado y protestaba dejando claro que debían haberse ido a hablar fuera de la habitación para no provocar a los demás, pero Naomi no ha tardado en saltar: «Vete fuera tú a tontear con la otra».

En medio de esa tensión, Laura Bozzo y Carmen Alcayde también han vivido un enganchón: «Gracias por defenderme, con amigas como tú no quiero enemigos», le recriminaba Carmen a la presentadora peruana.

Tras mostrar esta bronca a los espectadores de GH VIP 8, Lara Álvarez ha querido hablar con los habitantes para saber en qué punto se encuentra la situación horas después.

Jessica ha sido la primera en dar su punto de vista: «Estoy cansada, esta mañana estaba dormida y escuchaba cuchicheos, mi nombre y en ese momento que no piensas me levanté, aplaudí y se lo recriminé a Carmen. Aquí yo no opino de la vida de nadie y yo me he sentido vigilada por cualquier cosa que he hecho, pero nadie se para a pensar de cómo me puedo sentir yo o él».