Carmen Alcayde y Belén Rodríguez protagonizan un tenso cara a cara en ‘GH VIP 8’: «Has utilizado a Laura»

Carmen Alcayde y Belén Rodríguez han sido las grandes protagonistos de la última edición del Debate de GH VIP 8. Las que en el pasado fueran grandes amigas, ahora han roto por completo su amistad y han vivido un momento en el que se han visto las caras, aunque sin que la valenciana pudiera decir absolutamente ninguna palabra para evitar que el premio bajase.

El programa ha preparado otra de las habituales pruebas para los concursantes, en este caso una en la que el control y la calma eran imprescindibles. El reto consistía en aguantar el discurso de la que fuera su amiga, lleno de reproches, pero sin poder decir absolutamente nada.

De pronunciar tan solo una palabra, Alcayde perdería 2.000 euros del premio final, pero si lo conseguía sumaría esa cantidad al premio, que ha bajado en las últimas semanas de forma espectacular. Con un antifaz que le tapaba los ojos, Carmen se encontró con la sorpresa de ver a su ex amiga frente a frente.

Sus problemas comenzaron en la última etapa de Sálvame, cuando la amiga de Terelu Campos y Carmen Borrego -que la consideraban una más de la familia- se enemistó con Kiko Hernández y se descubrió que hablaba mal de ellas a sus espaldas. Ese enfrentamiento duró meses, tanto que Belén desapareció durante semanas de la televisión para evitar la presión.

Antes de comenzar su cara a cara, Belén aclaró el motivo de sus desencuentro con Carmen: «Inventó cosas de mí en un linchamiento mediático que sufrí, para contentar a sus jefes imagino». Se refería así a que ella también participó de las críticas de Sálvame.

Una vez juntas en la sala de expulsión, Rodríguez habló sin piedad del concurso de su antigua amiga y de cómo está utilizando a Laura Bozzo para llegar más lejos: «Me sorprende que te hayas puesto la peluca de Laura porque después de la rajada monumental que has tenido desde la semana pasada que pensabas que ya no era favorita».

«Desde mi punto de vista has utilizado a Laura para integrarte en el equipo naranja y ahora crees que ya no la necesitas. Ahora puedes hablar de ella, traicionarla, venderla y demás», lanzaba.

Los cuchillos no dejaron de volar en el poco tiempo que duró el encuentro: «Es mi opinión, no quiero que luego te vayas victimizando de lo que te ha dicho Belén Ro. Me chocó, bueno en realidad no porque lo has hecho en otras ocasiones, anteponer el show a los sentimientos, cuando animaste a tu amigo Albert a ir a cenar con Michael».

Así ha sido el cara a cara entre @belenrdguez y Carmen Alcayde. ¿Os ha gustado cómo lo ha hecho la colaboradora? 🔁 Siiii, le ha dado para el pelo

❤️ Esperaba más#GHVIPDBT11 pic.twitter.com/eKalbJ3M1W — Gran Hermano (@ghoficial) November 26, 2023

Alcayde ha sabido contenerse y no ha abierto la boca en todo el tiempo que ha durado el encuentro. Cuando esta ya no estaba, Carmen Alcayde ha reaccionado a las palabras. Cuando su contrincante se ha marchado de la sala sí que ha podido hacer balance.

«Con lo de Laura no tengo esa percepción, nunca ha sido tan dura conmigo como fue el día que nos salvamos. También estoy diciendo que mi mochila está cada vez más cargada de piedras y cada vez me cuesta más reiniciar», aseguraba.

Finalmente, la concursante de GH VIP 8 hacía una valoración de esta prueba superada: «No ha sido tan complicado porque la verdad que esa opinión me la esperaba de ella es muy buena colaboradora y se lo lleva todo muy bien aprendido. Cuando a mí me están atacando tampoco soy yo de tirarme a la yugular».