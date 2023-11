‘GH VIP 8’: Laura Bozzo cambia de estrategia y amenaza con abandonar

El próximo jueves, en la nueva gala de GH VIP 8 presentada por Marta Flich, un nuevo concursante abandonará la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. En las últimas horas, hemos conocido el nombre de un nuevo salvado, que no es otro que Michael Terlizzi, por lo que la expulsión está entre Laura Bozzo y Zeus.

Ninguno de los dos se esperaba ese resultado, hasta tal punto que ambos han amenazado con abandonar GH VIP 8 antes de conocer la decisión de la audiencia. La presentadora de televisión no ha podido evitar quedarse sin palabras puesto que, en la gran mayoría de las anteriores nominaciones, se ha librado de llegar al jueves estando en el ojo del huracán.

En esta ocasión, al ver cómo otros compañeros estaban recibiendo más apoyo que ella, no le ha sentado para nada bien. Hasta tal punto que Laura Bozzo ha dejado claro que tiene intención de abandonar el concurso. Un deseo que dio a conocer a los espectadores del reality de Telecinco nada más conocer que seguía nominada.

¡Michael se ha salvado de la expulsión! ¿Os lo esperabais?

— Gran Hermano (@ghoficial) November 21, 2023

«Qué raro me parece que toda la gente me quiera y, de repente, todo el mundo me odia», comenzó diciendo la peruana. «No tengo problema. Yo cojo ahora mis maletas y me voy, hablo con el Súper y me voy», añadió. Es evidente que no le ha sentado para nada bien saber que, el próximo jueves, podría convertirse en la nueva expulsada de la edición.

«Con todo respeto, de lo que yo sé de televisión, esto no lo entiendo. Cuando no lo entiendo, prefiero retirarme», añadió Laura Bozzo. Lejos de que todo quede ahí, la peruana aprovechó la ocasión para ir mucho más allá, analizando la situación tan compleja en la que se encuentra, dentro del concurso: «Yo vine, di lo mejor de mí, me divertí… Lo pasé increíble».

«Era un reto para mí llegar al corazón del público y creo que llegó un momento en el que yo veo cosas que no me convencen, entonces tal vez no sea la persona indicada para este juego que ya se sabe quién va a ganar», aseguró. El próximo jueves, en la nueva gala de GH VIP 8 presentada por Marta Flich, veremos si la audiencia decide si Laura Bozzo es la expulsada o, por el contrario, será Zeus.