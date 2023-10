El pasado domingo 29 de octubre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega del debate de GH VIP 8. De esta manera tan concreta, observamos cómo Ion Aramendi decidió conectar en directo con la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Entre otras cuestiones, recordó que estaban formando parte de la edición «con el premio más bajo de la historia de Gran Hermano».

Debemos recordar que, el pasado jueves, el bote bajó considerablemente. Entre otras cuestiones, por el gasto de 75.1000 euros de Jessica Bueno y el de 12.000 euros de José Antonio Avilés. En total, en estas semanas de concurso, han llegado a gastarse nada más y nada menos que 119.400 euros del premio final que, en un inicio, eran 150.000 euros.

Por lo tanto, por el momento, el ganador de GH VIP 8 se llevará 30.600 euros. El pasado domingo, en una de las conexiones en directo, se trató este tema. Esto provocó que Laura Bozzo y José Antonio Avilés protagonizaran una sonada discusión. Y todo por un vídeo en el que el colaborador de televisión criticaba duramente a la peruana.

Laura, sobre Avilés: «Si ese es el juego yo prefiero irme, no voy a tolerar que se toque a mis chicas» #GHVIPDBT7 pic.twitter.com/tOC4uQH81U — Gran Hermano (@ghoficial) October 29, 2023

En él, se podía escuchar a José Antonio Avilés decir lo siguiente: «Hablar o no con sus hijos le da más igual que a Jessica». Nada más escucharlo, Laura Bozzo no pudo evitar echarse a llorar en directo: «¡Yo doy la vida por mis hijas! He pasado cosas terribles por ellas», reconoció la presentadora de televisión peruana.

«Jessica tiene a sus hijos acá y yo los tengo al otro lado del mundo», añadió, visiblemente alterada. «Que diga esto alguien que ni me conoce, ¡carajo!», exclamó la concursante de GH VIP 8. A pesar de ver lo mucho que afectaron sus palabras a Laura Bozzo, José Antonio Avilés se reafirmó, reconociendo que no se arrepentía de lo que había dicho. Fue entonces cuando Carmen Alcayde dio el paso de defender a su familia: «Ella lo está pasando muy mal».