Jeremy Renner: la dura petición a su familia tras su grave accidente

Jeremy Renner continua recuperándose del grave accidente que casi le cuesta la vida. El pasado 1 de enero, la estrella de Hollywood fue arrollada por una quitanieves, provocando que le operaran varias veces de urgencia y que él mismo se temiera lo peor aquel día.

El protagonista de Los Vengadores ha ofrecido recientemente varias entrevistas, en las que ha hablado sobre cómo fue el accidente y sobre cómo está viviendo su recuperación, que está siendo muy lenta, ya que se rompió más de 30 huesos

«Perdí mucha carne y hueso en esta experiencia, pero me llenaron de amor y titanio», bromeó el actor. «Deberías estar dentro del vehículo cuando estás conduciendo, ¿no? Pues esto fue como conducir un coche con el pie fuera… Ese fue mi error y he pagado por ello», expresó.

Oddly comfortable coming out a different door, with different stories, and brand new cane? @JimmyKimmelLive @DisneyPlus #rennervations https://t.co/J0l2X9lozd

«Me sentí como un muñeco en medio de la maldita carretera, viendo si mi sobrino estaba ahí», recordó el actor en la entrevista. «Estaba despierto en todo momento», añadió. Además, confesó que al estar consciente llegó a temerse lo peor.

Por otro lado, según contó el actor, mientras estaba en la cama del hospital quiso escribir un mensaje para su familia: «Lo siento», fueron sus palabras. «Firmé eso… porque lo siento», expresó el actor en la entrevista. Además, decidió coger el móvil y pedirle a sus seres queridos que no le dejaran «vivir en tubos, en una máquina», pues no quería tener que vivir así.

Finalmente, Jeremy Renner se recuperó mucho mejor de lo esperado, después de varias operaciones en las que le reconstruyeron la caja torácica con metal, le colocaron placas metálicas para reconstruir la cuenca del ojo, gomas elásticas y tornillos en la mandíbula y una barra de titanio en la pierna.

.@JeremyRenner on getting kicked out of the ICU after his accident… pic.twitter.com/swFvsGhPAz

— Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) April 11, 2023