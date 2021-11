James Arthur acaba de presentar su nuevo álbum de estudio ‘It’ll make sense in the end’. Se trata del cuarto disco del artista, siendo además su proyecto discográfico más reflexivo y honesto. Un álbum autobiográfico, con un resultado brillante.

En cuanto al disco, el artista británico ha revelado que lo escribió en su casa, en Surrey, durante un momento complicado, sin embargo, componer y grabar este álbum fue como una terapia para él, siendo la mejor forma de superar aquel momento de su vida.

“De repente la música empezó a fluir genial. Desde el primer día hubo un sonido por el que quería ir. Incluso al propio sonaba como un álbum real., un cuerpo de trabajo adecuado. Esta es la primera vez que hago un disco en un solo lugar y esto se ve reflejado en la música. Y es que trabajar en tu propia casa te puede hacer más vulnerable”, explicó.

It’ll All Make Sense In The End is out now! It’s a project that got me through the lockdown and a particularly tough period in my personal life. It’s full of honest and authentic stories, I love the sound of it and I hope you enjoy it too. Love JA x https://t.co/84X9nze5re pic.twitter.com/vtVnYgvYFM

— James Arthur (@JamesArthur23) November 5, 2021