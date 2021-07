Ivana Icardi se encuentra en la recta final de su embarazo. La ex concursante de ‘Supervivientes’ y su pareja, Hugo Sierra, cuentan los días para conocer a su hija, Giorgia. La pequeña será la primera hija de la argentina, mientras que Hugo ya cuenta con un hijo, fruto de su relación con Adara Molinero.

Si no hay ningún imprevisto, a Ivana le quedan tan solo cuatro semanas de embarazo. Por ello, Hugo Sierra y ella ya tienen todo preparado para darle la bienvenida a su hija, a quien esperan con una gran ilusión desde el momento en el que se enteraron que estaban embarazados.

Hace unos días, la joven de 25 años reveló la fecha aproximada del parto, que está previsto que sea el próximo lunes 2 de agosto. Así como también confirmó el pasado domingo, que siguiendo las indicaciones de los médicos, tomó la decisión de vacunarse contra el Coronavirus antes del parto.

Ivana Icardi también reveló detalles al respeto de los cambios que ha sufrido su cuerpo durante el embarazo, desvelando que sin ninguna duda donde más lo ha notado es en la ropa, pues por suerte ha tenido un embarazo bastante bueno y lo único que ha notado es el aumento de peso.

“Lo único que ha cambiado en mi vida es que no me entra mi ropa” confesó a sus seguidores. “Echo mucho de menos ponerme mis jeans, faldas y todo lo que no me puedo comprar. A veces me he sentido una zaparrastrosa sin ponerme lo que me gusta”, añadió.

Sobre su relación de pareja, la influencer explicó que los últimos meses junto a Hugo Sierra han sido muy bonitos, disfrutando los dos al máximo del embarazo. Un embarazo del que ya tan solo quedan unas semanas, para que llegue Giorgia a sus vidas.