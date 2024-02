Ivana Icardi deja impactada a una concursante de ‘GH DÚO 2’ con información del exterior

La semana pasada Ivana Icardi se despidió de la casa de Guadalix de la Sierra tras haber sido la siguiente expulsada. Sin embargo, poco le ha durado su ausencia en el reality. Pues, tal y como se pudo ver en la gala de GH DÚO 2 del pasado jueves 15 de febrero, ha sido elegida para volver a la casa.

La audiencia eligió que Finito volviese al reality durante tres días. La «soberana» tuvo que elegir entre el hermano de Keroseno, Icardi y Marc Florensa, siendo el primero el seleccionado. Pero, lo que no sabían es que el ganador podría elegir a uno de sus compañeros para que lo acompañe en la aventura. Fue entonces cuando Finito, por obvias razones, eligió a la argentina.

Como era de esperar, las reacciones entre los concursantes que se encontraban dentro de la casa no pasaron desapercibidas. Keroseno no pudo evitar mostrar su alegría al reencontrarse con dos de sus mayores apoyos. Pero, eso no fue todo lo que sucedió.

Ivana Icardi se ha reencontrado con Elena, madre de Adara Molinero. Un regreso donde la argentina dejó de piedra a su compañera al dejarle caer una información del exterior. «He disfrutado estas dos semanas fuera porque todo lo que dije se ha cumplido. Al final tenía yo razón», dijo la ex pareja de Hugo Sierra.

Unas enigmáticas palabras que Elena no comprendió. «Yo estoy bien con lo que te dije… Me la suda que digan que lo hice para que no me echaran… Pero tela lo que me he encontrado fuera… Yo no soy la rencorosa», agregó la argentina. Ante ello, la madre de Adara ya no tuvo dudas y se dio cuenta que se refería a su hija.

Ivana habla con Elena sobre la movida con Adara. Ivana: «En la historia no soy yo la rencorosa (…) Yo contigo hablé, decidí pasar página y decidí estar bien. Lo que haga los demás… Es lícito también» Elena: «o sea, que no habéis hecho las paces, vamos…»#GHDUO16F pic.twitter.com/XA5qeU990p — 👅 🎭C 𝕣𝔦т ι Q𝓾𝐄 ΐ § Ĥ𝓸𝐧 🐽💥🪓 (@Critiqueishon) February 16, 2024

Elena en GH DÚO 2: «Te he entendido. No me digas nada más»

A pesar de los intentos de Elena por finalizar las rencillas entre Ivana Icardi y Adara Molinero, todo parece que no ha funcionado. Por ello, y con el mensaje captado, le ha respondido a la influencer. «Te he entendido. No me digas nada más», le hizo saber.

Por su parte, Icardi ha querido agradecerle a Elena por las buenas palabras que ha tenido hacia ella durante estos últimos días. Eso sí, no dudó en confesarle que hubieron momentos donde «parece que buscabas una discusión conmigo». Por su parte, Elena fue clara. «Es una cuestión de afinidad… No me gusta tu forma de defenderte», sentenció.

Sin embargo, las palabras de la joven influyeron en la tranquilidad de la concursante. Por ello, no dudó en hablar con sus compañeros al respecto. «A lo mejor lo que ha recibido Ivana es cuando entramos aquí, porque entramos las dos con fuerza… Espero que (A Adara) no le haya sentado nada mal de lo que yo haya podido hacer porque para mí los hijos son lo primero… Estoy preocupada por mi hija», dijo.