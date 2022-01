Telecinco emitió este martes el segundo debate final de ‘La isla de las tentaciones’. Una entrega en la que Alejandro y Tania se llevaron la mayor parte del protagonismo, después de que la canaria confesase que había sido infiel a su pareja con Stiven, uno de los tentadores.

Durante la emisión del reencuentro seis meses después de ‘La isla de las tentaciones’, Stiven aseguró que Tania había sido infiel a Alejandro con él, sin embargo, la joven se apresuró a negar rápidamente esta información.

Aunque Alejandro opto por creer la versión de su pareja, le quedaron algunas dudas. Unas dudas que quedaron resueltas este martes, después de que Tania revelase que el murciano decía la verdad.

BOOOOM 💣 Tania confiesa que sí se besó con Stiven 🍎 #TentacionesDBT12 🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/2CJVCuB9O0 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 25, 2022

La canaria comenzó diciendo que solamente se había besado con Stiven porque estaba confundida. Sin embargo, hubo muchas contradicciones en el testimonio de la joven, tal y como apuntó la colaboradora Nagore Robles. Sin embargo, a Tania le costó admitir toda la verdad y reconocer que había mantenido relaciones con Stiven.

Después de la publicidad, Tania terminó derrumbándose y pidió disculpas a Stiven. También intentó explicar a Alejandro el porqué de su comportamiento: “Tengo mucha presión, Ale. Nunca he querido hacerte daño. Cuando salí de la isla estaba confundida, no sabía si quería estar contigo y me dejé llevar. Si no te lo reconocí es porque me di cuenta de que no estaba preparada para perderte”.

Tania da un pasito más y reconoce que sí quiso acostarse con Stiven ¿Qué os está pareciendo? 🍎 #TentacionesDBT12 🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/uoPlpujTzn — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 25, 2022

Por su parte, Alejandro, que había permanecido en silencio desde que conoció la infidelidad de Tania, no intervino hasta que todo se aclaró. “Os estais cachondeando de mi”, dijo el andaluz aún en shock por lo que acababa de escuchar.

Sin embargo, Alejandro tenía preparada una última sorpresa. El ex concursante de ‘La isla de las tentaciones’ reconoció en directo que él también había sido infiel a Tania: «Estuve hablando mucho con una chica, me excedí hablando con ella. Intenté quedar con ella y me di cuenta de que prefería lo que tenía en mi casa. La otra chica fue una chica de una discoteca, estaba bebido, me calenté un poco y nos besamos».