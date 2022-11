‘La isla de las tentaciones’: Sandra Barneda consigue parar la huida de Ana del programa

Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de La isla de las tentaciones. Una noche en la que tuvo lugar la celebración de la primera hoguera de emergencia, protagonizada por Ana y Cristian, después de que la concursante abandonase la hoguera totalmente destrozada tras ver las últimas imágenes de su pareja.

Antes de la hoguera de emergencia, la joven se mostró convencida de poner punto final a su paso por La isla de las tentaciones, huyendo de la hoguera y marchándose a Villa Playa, donde a pesar de que los tentadores intentaron convencerla para que se quedase, ella hizo las maletas y se fue.

«Se ha acostado con la tía y todo. Me voy, de verdad. Entendedme, joder. ¡Que yo he apostado por él!», gritaba Ana a sus compañeros antes de abandonar Villa Playa. Más tarde, Sandra Barneda interceptó a la joven mientras abandonaba la villa.

«Son las 3 de la mañana»

¡Así ha ido @SandraBarneda a buscar a Ana en pijama! 🚨 #LaIslaDeLasTentaciones10

🔵 https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/7xsqdSd073 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 24, 2022

La concursante pensaba irse esa misma noche, pero Sandra Barneda le pidió calma y que por lo menos se quedase esa noche para reflexionar sobre lo ocurrido. «Son las tres de la mañana», le dijo la presentadora mientras la concursante arrastraba sus maletas por el camino de tierra.

“Me voy, no me esperaba que me hiciera eso. Es muy difícil, me quiero ir a mi casa. Yo aquí ya no pinto nada, me he llevado una decepción muy grande”, decía Ana entre sollozos mientras la presentadora de La isla de las tentaciones la consolaba.

«Él sabía que yo estas cosas no las iba a aguantar. Me ha engañado, no me ha querido en todo este tiempo. No me quiere, si me hace eso es que no me quiere”, continuaba Ana. En ese momento, Sandra le ofreció una hoguera de emergencia: “Quiero que te lo pienses, no tienes por qué acudir, va a ser tu decisión”, algo que finalmente Ana aceptó.