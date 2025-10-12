‘La isla de las tentaciones’: sale a la luz un posible tentador VIP de esta nueva edición

Ha llegado el momento. Los seguidores de La isla de las tentaciones, muy pronto, tendrán la oportunidad de conocer a las nuevas parejas que han decidido poner a prueba su amor en República Dominicana. Una prueba de fuego que no todos los participantes logran superar, como se ha podido ver en ediciones anteriores. Eso sí, aunque de momento se desconoce la fecha de estreno de la temporada, ya se ha filtrado el nombre de uno de los tentadores VIP que pondrá al límite a las participantes. El regreso de un conocido rostro que no ha dejado indiferente a nadie.

Durante su paso por el programa, el participante acudió en pareja. Pero, ahora, años después, lo hace soltero y como tentador. Por lo tanto, no tendrá ningún tipo de control e irá a por lo que quiere, si se lo permiten. «Eso para mí no es un problema, es una bendición. El problema lo van a tener los chicos cuando me vean aparecer por allí porque creo que nadie se lo espera», cita La Vanguardia. Pero, ¿de quién estamos hablando? Pues, el tentador es Ismael Nicolás, participante de la primera edición del programa que acudió con Andrea Gasca, su pareja de aquel entonces.

Ismael formó parte de la primera temporada de La isla de las tentaciones, la que comenzó éste fenómeno televisivo. De hecho, fue uno de los participantes que más marcó a la audiencia y que, a día de hoy, sigue siendo de los más recordados. «Menudos recuerdos», comenta. Asimismo, en el casting muchos candidatos se acercaron a él para pedirle consejo de cara a si son elegidos.

«Te diría que seas tú mismo, que te dejes llevar, que fluyas y te diviertas», indicó. Por su parte, Ismael ha confesado que, actualmente, está pasando por un momento personal muy diferente al que estaba viviendo en su primera aparición en La isla de las tentaciones.

«La primera edición para mí supuso mucho sufrimiento y dolor, pero ahora lo afronto con otro enfoque. Tengo muchas ganas de disfrutar, soltarme y pasarlo bien», confesó. Por otro lado, y respecto a esta edición del reality, se ha informado que será mucho más ambiciosa que las anteriores. Un dato que ya dice mucho. Pues, la temporada anterior nos presentó a rostros como el de Montoya o Anita Williams, que han pasado a ser muy conocidos en la pequeña pantalla.

Sandra Barneda, presentadora del programa, ha revelado que la organización de La isla de las tentaciones ha recibido más de 2.000 solicitudes de parejas y ha realizado un casting de solteros con más de 500 participantes. De hecho, la comunicadora ha definido la nueva edición como el proceso de selección «más complicado de la televisión».

Por lo tanto, una cosa queda clara. La isla de las tentaciones vuelve pisando fuerte a Telecinco y lo hará, próximamente, de la mano de parejas que prometen ir mucho más allá que sus predecesores. Unas palabras muy grandes si tenemos en cuenta el fenómeno global en que se convirtió Montoya con su carrera por la playa.