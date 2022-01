El pasado lunes 10 de enero tuvo lugar ‘El debate de las tentaciones’ en donde a un día de la final se siguieron viendo imágenes inéditas, avances exclusivos o a la propia Sandra Férriz en plató. El trío entre Álvaro, Sabela y Rosana del capítulo de ‘La isla de las tentaciones’ pasado ha dado mucho de qué hablar y hemos podido ver qué pasó realmente y la reacción de Nico al ir a la habitación de Álvaro y enterarse.

En la previa de lo sucedido se encontraban en la piscina, donde Rosana y Sabela empezaron a besarse y Nico se quedó atónito no dando crédito a lo que estaba pasando. Álvaro le invitó a hacer un cuarteto, pero la conversación del novio de Ga•la con su tentadora Miriam le hizo decantarse por no aceptar. Esta tiene sentimientos por Nico y empieza a cansarse de la situación de que esté con ambas, además de no estar pasándolo bien.

¡¡Nico fue a la habitación de Álvaro!! Pero llegó tarde 🤭 🔵 #TentacionesDBT9 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/MN3Bxpgt2B — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 10, 2022

Tras irse el futbolista, Rosana fue a donde él porque pensaba que le ocurría algo con ella, pero Nico lo negó. La joven se tumbó junto a él y, aunque la cosa se empezó a calentar, decidió bajar a su primer plan inicial que era ir a junto Álvaro y Sabela. Las risas no tardaron en llegar después de que entrase a la habitación, pero luego pasaron a la acción. Al acabar, Rosana se marcha a dormir y Nico llega a junto la pareja para saber qué había pasado entre ellos.

El alicantino quería evitar contestarle, pero al final le tuvo que confesar que tuvo relaciones también con Rosana. Nico no pareció tomárselo a mal, a pesar de ser una de sus tentadoras favoritas y le dijo a Sabela que ya había cumplido una de sus fantasías. Sin embargo, la gallega le respondió: “Para nada, había hecho muchos tríos antes”.

En el plató de Telecinco, Nagore Robles no dudo en criticar la actitud del futbolista, ya que le preguntó a su compañero si se “había follado” a Rosana y lo consideró un acto machista por asignar el papel de sujeto pasivo a la tentadora. La gran final comienza hoy y podremos ver con quén decide tener la cita final Nico, ¿estáis listos?