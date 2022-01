En el debate de ‘La isla de las tentaciones’ emitido el lunes 3 de diciembre en Telecinco y dirigido como de costumbre por Sandra Barneda, se mostró la decisión final de la hoguera de confrontación entre Darío Sellés y Sandra Férriz. Sin embargo, no fueron los protagonistas de la noche, ya que se dio un avance que revolucionó el plato, pero solo pudo verse las reacciones de los colaboradores ante las imágenes y fueron sorprendentes.

Las críticas al debate siguen llegando por emitir pocas imágenes y avances exclusivos en comparación a las grandes pausas publicitarias de la cadena, pero esta vez utilizaron este hecho no ocurrido antes en la historia del programa para mantener a la audiencia hasta el final: el primer trío sexual entre concursantes. A la audiencia se enseñó un vídeo muy corto, el resto se reservó para los tertulianos y es que «¡alguna ventaja tendrán que tener los colaboradores!», exclamó la presentadora del programa.

La mayor parte de ellos reaccionaron por sorpresa y algunos como Marta Peñate o Tom Brusse gritaron incluso. Algunos comentarios de los colaboradores fueron sobre “romper tabúes” y que era algo que “tarde o temprano” iba a ocurrir. Esto hizo pensar a gran parte del público que las protagonistas serían Zoe y Tania, pero llegando al final del debate, Barneda aclaró que no eran ellas, sino que tuvo lugar en Villa Playa, donde habitan los novios y sus tentadoras. Dio la pista de que uno de los implicados era familiar o de la defensora de Nico o de Ga•la, por lo que todos estuvieron de acuerdo en que seguramente sería el futbolista quien participó en este encuentro sexual.

También se pudo ver unas imágenes durante la gala que mostraban un acercamiento entre las tentadoras Sabela y Rosana o esta última entrando en la habitación de Nico para interrumpirle en su momento a solas con Miriam, por lo que no queda muy claro quiénes serán los partícipes del trío. No obstante, en las redes sociales se empezaron a filtrar unas imágenes que involucraban a tres personas, pero ahí no estaba Nico, sino Sabela, Álvaro y Rosana. «Rosana, tú has venido a jugar, ¿no? Yo me apunto a todo», le dijo Álvaro mientras que la gallega no pudo evitar reírse.

«Ha sido algo innovador para mí, nunca había hecho un trío», contó Álvaro en un total. La incógnita viene ahora después de ver estas imágenes porque la presentadora dijo que Nico era uno de los protagonistas, por lo que este o se unirá o formará otro aparte. Esta noche, tras el cambio horario esta semana de ‘La isla de las tentaciones’. podremos resolver todas nuestras dudas.