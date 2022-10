‘La isla de las tentaciones’: La llegada de Ana y Cristian desencadena que una pareja abandone el reality

Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de La isla de las tentaciones. Un programa en el que las chicas se enfrentaron a una nueva hoguera, en la que conocieron a Ana, la pareja de Christian, el nuevo concursante, quedándose muy sorprendidas sin entender lo que estaba pasando.

Al comienzo del programa, Sandra Barneda ya avanzó a las concursantes que esa noche supondría un antes y un después en la edición actual de La isla de las tentaciones, sin embargo ellas no comprendieron sus palabras hasta que vieron besarse a Cristian y a Ana.

Cuando Sandra Barneda dio paso a Ana y la joven saludó a Cristian con un beso, las concursantes parecía que habían entendido lo que pasaba. Todas dedujeron que se trataba de una nueva pareja y les dieron la bienvenida al programa. “Cuantos más, mejor”, señaló Claudia.

Ana y Cristian se unen como nueva pareja del programa 🔥 🚨 #LaIslaDeLasTentaciones4

🔵 https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/XFfnUq4evd — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 13, 2022

No obstante, su alegría duro poco, pues Sandra Barneda explicó a Claudia, Laura, Tania, Paola y Sara que la entrada de esta nueva pareja a La isla de las tentaciones llevaba implícita la salida de otra de las parejas iniciales del reality y con ello, su regreso a España.

“Una de vosotras tiene que salir y esa decisión solo está en vuestras manos”, les explicó la presentadora. Unas palabras tras las cuales, las chicas no daban crédito a lo que estaban escuchando. Se miraron unas a otras y Paola fue la primera en dejar clara su postura: “Yo no me quiero ir”.

De esta forma, en el programa que se emitirá el próximo jueves, las chicas deberán tomar su esta decisión y escoger a una de ellas para que abandone la isla junto a su pareja, sola o acompañada de uno de los tentadores.