Un ex participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa el dineral que gana en OnlyFans

Aunque OnlyFans no una plataforma pensada solo para contenidos eróticos, lo cierto es que la mayoría de los creadores que se hacen de oro en ella lo hacen compartiendo este tipo publicaciones. Es el caso de Miguel Guerrero, ex futbolista y ex participante de La isla de las tentaciones, que ha confesado en el programa el dineral que gana en ella.

Aunque ha dedicado gran parte de su vida al mundo del fútbol, el ex del Vélez C.F. ha aprovechado su paso por la sexta edición de La isla de la tentaciones para cambiar por completo de sector. En una plataforma en la que las mujeres ganan por goleada, él es uno de los pocos hombres que ha conseguido hacerse hueco en tan solo unos meses.

Tal y como ha contado a los reporteros de Glòria Serra, en este periodo de tiempo hasta 10.000 personas han pagado en algún momento por ver sus fotos y vídeos. Para dejar claro que se toma este trabajo como su principal fuente de ingresos, ha llegado incluso a alquilar un piso para utilizarlo como lugar de rodaje.

Desde el mes de julio de 2023 y hasta febrero de 2024 ha conseguido embolsarse unos jugosos 86.272 dólares, lo que al cambio serían aproximadamente 80.000 euros. Eso da una media de más de 13.000 euros al mes, aunque esa cantidad puede cambiar. «No hay un mes que baje de las cinco cifras», confiesa.

Para poder ver las publicaciones más ardientes del ex concursante de La isla de las tentaciones sus suscriptores deben pagar una cuota mensual de 9,99 euros, aunque no es su única fuente de ingresos. Las conversaciones y vídeos personalizados tienen un coste extra, algo que hace que esa cantidad suba, aunque no es lo único que le piden.

De La isla de las tentaciones a triunfar en la red

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miguel Guerrero (@mguerrero231)

Hay suscriptores del canal de Miguel Guerrero que han querido dar el paso de conocerle en persona, algo que se trata de un sueño cumplido para muchos de ellos. Pese a que muchos puedan pensar que es un paso previo a la prostitución, lo cierto es que no hubo ninguna intención más que la de conocerle.

«Me ofrecieron 500 euros por tomarme un café y estuve una hora con esa persona, no quería nada sexual conmigo, pero el hecho de conocerme, estar conmigo tomarse un café. Y esa ha sido la única la única vez que he tenido un encuentro con una persona», ha explicado a las cámaras del programa de laSexta.

Aunque ahora es uno de los pocos hombres que consigue hacer dinero en la plataforma, el ex de La Isla de las tentaciones comenzó de manera muy tímida su recorrido antes de hacerse de oro. «Yo al principio empecé con cosas muy light. Cada vez vas aumentando un poquito más, un poquito más, un poquito más… vas generando ese morbo en la gente», ha confesado.

El dineral que mueven otras celebrities de esta plataforma es mucho mayor, el caso más espectacular es el de Amouranth, la que más dinero genera en ella. Tal y como confesó a finales del año pasado, en 2023 consiguió una brutal cantidad de más de 57 millones de dólares, que sube si se contabilizan las ganancias que consigue en el resto de redes como TikTok, Instagram, Twitch, Snapchat, Loverfans (la competencia de OnlyFans), canales de YouTube y hasta su propia IA.

En España hay también otras estrellas como Cecilia Sopeña, una ex profesora de de Cartagena que lo ha dejado todo para dedicarse por completo al contenido erótico. Al comienzo tuvo que escuchar como sus propios alumnos le decían veían sus fotos y vídeos, algo que le puso en serios problemas.

“Desde que me crée la cuenta he ganado 1.124.000 dólares, descontando el 20% que se lleva la plataforma son 900 mil”, explica @cecilionca. “Ahora mismo estoy sufriendo porque no llego a pagar Hacienda. La he liado parda, no tengo un duro en mi cuenta”.#EquipoOnlyFans pic.twitter.com/1JXH9l9UlQ — Equipo de Investigación (@EqInvestigacion) March 15, 2024

Ella comenzó hace tres años y ya ha dado el paso de protagonizar escenas sexuales que vende a sus suscriptores, una cantidad con la que ha conseguido casi un millón de euros desde que comenzó. A las cámaras de Equipo de investigación ha desvelado que en el último mes ha conseguido 47.900 euros.